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全台獨家機場景觀房！桃機凱悅酒店 更名改裝新亮相

聯合報／ 記者羅建怡/即時報導
舒適的大堂酒廊讓旅客有歸家感。圖/桃園國際機場凱悅酒店提供
舒適的大堂酒廊讓旅客有歸家感。圖/桃園國際機場凱悅酒店提供

2009年開幕的中華航空旗下全資子公司「華航大飯店」，於今年1月1日正式更名為「桃園國際機場凱悅酒店」（Hyatt Regency Taoyuan International Airport），這也是台灣首間凱悅Hyatt Regency品牌酒店。配合更名，同步啟動階段性的改裝計畫，目前大廳、大堂酒廊、烘焙坊已完成改裝。

「桃園國際機場凱悅酒店」位於機場園區內A14a機場旅館站旁，緊鄰桃園國際機場，每15分鐘可自酒店搭乘機場捷運，雙向直達第一、第二航廈或台北市中心，交通便捷。酒店擁有全台獨家機場景觀，去年10月起展開階段性軟硬體更新，1月1日起以全新品牌名稱迎接首批入住旅客。西餐廳、客房、健身中心及嘉賓軒也將接續進行整裝。

甫改裝完成的酒店大廳，以「俯瞰寶島」為主軸、設計獨特，保留飛機機翼裝置，主視覺以此延伸，展現自機上鳥瞰台灣豐富地貌與蒼鬱森林交疊的壯闊景致，華航機身色彩亦為設計語彙。迎賓大廳左側的大堂酒廊（The Lounge）從搭乘阿里山小火車進入參天神木、天上銀河繁星與螢火蟲閃爍綠光，溫暖色系點綴芥黃、苔綠、磚紅等顏色，為沉穩空間注入律動感。

烘培坊的設計靈感，則取自中華航空Sky Lounge時尚品味空間，除了各式美味烘焙西點，設計感十足的Grab & GO區域，則在滿足不同時段趕飛機旅客的餐飲需求。

預計今年度啟動裝修的咖啡廳Market Café，將融入外國旅客最愛的台灣多元美食與濃厚人情味進行設計，供應buffet及各式現點現制餐點。

酒店共有476間客房及套房，今年也將分階段進行改裝。酒店西側面機場航廈景觀，擁有全台唯一航空豪景，也是航空迷首選房型。設計師融合台灣原住民編織品亮麗色彩與縱橫線條，為現代簡約空間點綴視覺亮點；開放衣櫥的巧思，符合機場飯店旅客便捷宿泊需求。9樓行政樓層配置14間行政套房，另規劃家庭房、提供親子休閒旅客入住。此外，預訂行政樓層、可享用嘉賓軒，包括私人禮賓、免費早餐、全日飲品、晚間雞尾酒及點心。

凱悅天地會員即起於官網預訂、並於3月31日之前入住，每房晚可獲享額外500點獎勵積分的禮遇。

外觀典雅，交通便利。圖/桃園國際機場凱悅酒店提供
外觀典雅，交通便利。圖/桃園國際機場凱悅酒店提供
甫改裝完成的大廳，高挑氣派。圖/桃園國際機場凱悅酒店提供
甫改裝完成的大廳，高挑氣派。圖/桃園國際機場凱悅酒店提供

機場捷運 設計師 酒店

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