水滴高跟鞋、亮片包 JIMMY CHOO春季形象 展都會俐落

被美國時尚雜誌譽為連續20年IT Girl的Chloë Sevigny近日又有新動態，近日她剛為時尚品牌JIMMY CHOO拍攝了2025春季形象廣告，該系列透過簡約的場景設計，凸顯了Jimmy Choo 2025春夏在色彩、幾何與閃閃發光的特點，展現都會的俐落氣質。

曾多次入圍奧斯卡金像獎提名的Chloë Sevigny，過去曾以《男孩別哭》最為知名，近日並有Netflix最新一季《Monsters》正在美國宣傳中，並為女性時尚媒體譽為連續20年的IT Girl、非典型的紅毯穿搭偶像。品牌創意總監Sandra Choi並為此表示：「Chloë完美詮釋了JIMMY CHOO女性的精神——自信、從容且充滿意趣。她對自己的風格有著強烈的認同感，這種能量令人著迷。」

而2025 JIMMY CHOO春夏並以金屬感皮革、咖啡色、水藍色、米白、黑色成為季節主軸，大量運用於鞋履或包款上；其中像是宛如3D拼圖般的Diamond Hobo包帶來了獨特的存在感，有著如水滴造型鞋跟的Ixia高跟鞋有著8公分或9.5公分兩種尺寸，極簡、優雅；近年大熱的芭蕾舞鞋風則不容錯過一雙Elme Flat款，平底設計並有著左右兩端繫上閃耀水鑽或珍珠的蝴蝶結。