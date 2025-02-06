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水滴高跟鞋、亮片包 JIMMY CHOO春季形象 展都會俐落

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
JIMMY CHOO Bon Bon亮片飾黃褐色網布包，價格店洽。圖／翻攝自JIMMY CHOO官方網站
JIMMY CHOO Bon Bon亮片飾黃褐色網布包，價格店洽。圖／翻攝自JIMMY CHOO官方網站

美國時尚雜誌譽為連續20年IT Girl的Chloë Sevigny近日又有新動態，近日她剛為時尚品牌JIMMY CHOO拍攝了2025春季形象廣告，該系列透過簡約的場景設計，凸顯了Jimmy Choo 2025春夏在色彩、幾何與閃閃發光的特點，展現都會的俐落氣質。

曾多次入圍奧斯卡金像獎提名的Chloë Sevigny，過去曾以《男孩別哭》最為知名，近日並有Netflix最新一季《Monsters》正在美國宣傳中，並為女性時尚媒體譽為連續20年的IT Girl、非典型的紅毯穿搭偶像。品牌創意總監Sandra Choi並為此表示：「Chloë完美詮釋了JIMMY CHOO女性的精神——自信、從容且充滿意趣。她對自己的風格有著強烈的認同感，這種能量令人著迷。」

而2025 JIMMY CHOO春夏並以金屬感皮革、咖啡色、水藍色、米白、黑色成為季節主軸，大量運用於鞋履或包款上；其中像是宛如3D拼圖般的Diamond Hobo包帶來了獨特的存在感，有著如水滴造型鞋跟的Ixia高跟鞋有著8公分或9.5公分兩種尺寸，極簡、優雅；近年大熱的芭蕾舞鞋風則不容錯過一雙Elme Flat款，平底設計並有著左右兩端繫上閃耀水鑽或珍珠的蝴蝶結。

本季最閃單品則要數Bon Bon亮片飾黃褐色網布包，包款除了具有銀色金屬提把與細緻鏈帶，更在包款表面鑲嵌以大量反光圓形亮片，隨環境中的光線自然折射、映現出JIMMY CHOO女子（女孩、女性）的多變迷人氣場。

懷舊的金屬色皮革頻繁出現在2025春季JIMMY CHOO鞋款與包款上。圖／JIMMY CHOO提供
懷舊的金屬色皮革頻繁出現在2025春季JIMMY CHOO鞋款與包款上。圖／JIMMY CHOO提供
JIMMY CHOO Elme Flat銀色復古金屬感皮革平底鞋，價格店洽。圖／翻攝自JIMMY CHOO官方網站
JIMMY CHOO Elme Flat銀色復古金屬感皮革平底鞋，價格店洽。圖／翻攝自JIMMY CHOO官方網站
曾多次入圍奧斯卡金像獎提名的Chloë Sevigny，近日並有Netflix最新一季《Monsters》正在好萊塢宣傳中。圖／JIMMY CHOO提供
曾多次入圍奧斯卡金像獎提名的Chloë Sevigny，近日並有Netflix最新一季《Monsters》正在好萊塢宣傳中。圖／JIMMY CHOO提供
Chloë Sevigny為JIMMY CHOO拍攝了2025 春季女性形象廣告、大曬個性美鞋如Ixia、Staz Sling Back 70。圖／JIMMY CHOO提供
Chloë Sevigny為JIMMY CHOO拍攝了2025 春季女性形象廣告、大曬個性美鞋如Ixia、Staz Sling Back 70。圖／JIMMY CHOO提供
JIMMY CHOO Ixia 80黑色皮革高跟鞋，價格店洽。圖／翻攝自JIMMY CHOO官方網站
JIMMY CHOO Ixia 80黑色皮革高跟鞋，價格店洽。圖／翻攝自JIMMY CHOO官方網站

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