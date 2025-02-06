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八方雲集又有新品亮相！「梁師傅排骨麵」導入千家門市

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
八方雲集梁師傅排骨麵新品推出，每碗建議售價105元。八方雲集/提供
八方雲集梁師傅排骨麵新品推出，每碗建議售價105元。八方雲集/提供

八方雲集（2753）夾帶金牌牛肉麵、金牌牛肉冬粉這波超人氣銷售光環的加持，即日起在全台八方雲集門市推出全新台灣經典麵食「梁師傅排骨麵」，先以主廚特製醬汁醃滷入味，再以粵菜煲湯技巧長時間熬煮鮮美湯頭，最後加上台式料理的靈魂「油蔥酥與芹菜」，不僅呈現巷弄傳統美食，又融入粵菜創意，將導入全台超過1,000家的八方雲集門市，新品推出每碗建議售價105元。

經濟部統計處公布2024年零售、餐飲全年營業額，各自寫下4.8兆及1.3兆全新紀錄，台灣餐飲市場的需求成長仍充滿動能。八方雲集表示，根據市場觀察台灣民眾可支配所得提升、外食餐飲習慣越見成熟，都有助於台灣餐飲市場的成長趨勢，消費者期待美味、方便又安心的餐飲選擇，加上最近「台灣尚勇」的台灣熱話題，全新推出具有濃濃台灣味的「梁師傅排骨麵」，預期將可以再次創造銷售佳績，滿足台灣消費者對傳統美味的期待。

八方雲集集團全球研發暨技術指導–金牌主廚梁社漢分享，梁師傅排骨麵的湯頭工序比金牌牛肉麵還複雜，要先用豬龍骨炸排骨酥，然後將排骨酥跟蔬果一起燉煮，至少要用文火熬煮兩小時以上，運用的即是粵菜煲湯料理技巧，而生活在台灣20多年，走訪很多傳統台灣味美食，深刻知道油蔥酥與芹菜對排骨麵有畫龍點睛之要，所以整體配方到提味點綴都充滿了設計上的巧思，麵食與金黃色排骨的視覺搭配也是彰顯用心之處。

八方雲集 牛肉麵 餐飲

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