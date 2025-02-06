快訊

精舍命案死者疑遭逼跪拜懺悔、剃髮出家 檢方今提訊關鍵人物王薀

遠紡廠凌晨鍋爐爆炸 竹北傳陣陣焦臭味…新竹縣府速發空品通報

多久該洗一次澡，用什麼洗才乾淨？一位5年「不洗澡」的醫師這樣建議

聽新聞
0:00 / 0:00

林聰明沙鍋魚頭泡麵首發20萬碗搶光 業者趕工生產銷售日期曝

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
傳承三代的嘉義城市品牌美食林聰明沙鍋魚頭，去年70周年慶，與味丹公司攜手，推出泡麵，45元銅板價方便速食，又有特調沙茶醬，網路銷售熱賣，首發20萬杯泡麵完銷。圖／取自林聰明沙鍋魚頭臉書
傳承三代的嘉義城市品牌美食林聰明沙鍋魚頭，去年70周年慶，與味丹公司攜手，推出泡麵，45元銅板價方便速食，又有特調沙茶醬，網路銷售熱賣，首發20萬杯泡麵完銷。圖／取自林聰明沙鍋魚頭臉書

傳承三代的嘉義城市品牌美食林聰明沙鍋魚頭去年70周年慶，繼插旗火鍋市場，與味丹公司攜手推出泡麵，45元銅板價方便速食，又有特調沙茶醬，網路銷售熱賣，首發20萬杯泡麵完銷。執行長林佳慧對泡麵熱銷，感到意外，目前除搭虎航可以吃到，趕工生產中，預計下月第2波銷售。

林聰明沙鍋魚頭臉書公布，林聰明沙鍋魚頭首度與TigerairTaiwan台灣虎航合作，把首發1個月狂銷完售20萬的林聰明沙鍋魚頭風味杯麵，晉身全新虎航機上餐，以沙鍋魚頭湯底靈魂底蘊「沙茶」為延伸，搭配獨家挑選油炸麵體，以及以日本技術還原的蔬菜包，選用嘉義霜鹽入味的聰明醬融入湯底，極富層次的獨特微辣口味，現在在台灣虎航機內也能享用到。

林聰明女兒林佳慧將祖傳沙鍋魚頭變成泡麵，在家只要3分鐘就能輕鬆品嘗到林聰明沙鍋魚頭美味，林佳慧說，去年原計畫在70周年慶推出作伴手禮，來不及推出，周年慶結束，推出網路銷售，並在嘉義市中正路總店販售，大受歡迎，杯麵每碗只要45元，以招牌特調的沙茶為基底，黃金比例的調味，呈現出多層次湯頭，帶有些許微辣滋味。

林佳慧說，投資泡麵成本高，首發泡麵看市場反應，沒想到會大受歡迎，原因是泡麵符合現代人銅板價、方便速食需求，又有林聰明沙鍋魚頭品牌效應，以及特調沙茶醬，泡麵市場很少沙茶口味，客人說，與熱銷重口味帶辣味的韓國泡麵類似。

傳承三代的嘉義城市品牌美食林聰明沙鍋魚頭，去年70周年慶，與味丹公司攜手，推出泡麵，45元銅板價方便速食，又有特調沙茶醬，網路銷售熱賣，首發20萬杯泡麵完銷。圖／取自林聰明沙鍋魚頭臉書
傳承三代的嘉義城市品牌美食林聰明沙鍋魚頭，去年70周年慶，與味丹公司攜手，推出泡麵，45元銅板價方便速食，又有特調沙茶醬，網路銷售熱賣，首發20萬杯泡麵完銷。圖／取自林聰明沙鍋魚頭臉書
傳承三代的嘉義城市品牌美食林聰明沙鍋魚頭，去年70周年慶，與味丹公司攜手，推出泡麵，45元銅板價方便速食，又有特調沙茶醬，網路銷售熱賣，首發20萬杯泡麵完銷。圖／取自林聰明沙鍋魚頭臉書
傳承三代的嘉義城市品牌美食林聰明沙鍋魚頭，去年70周年慶，與味丹公司攜手，推出泡麵，45元銅板價方便速食，又有特調沙茶醬，網路銷售熱賣，首發20萬杯泡麵完銷。圖／取自林聰明沙鍋魚頭臉書

台灣虎航 泡麵

延伸閱讀

旭集、林聰明、刁民開新店！10間「新開幕餐廳」讓人好期待

「林聰明沙鍋魚頭」將進軍台北 5種新菜登場帶來新滋味

沙鍋魚頭戰火8年停熄 嘉義陳聰明店關門熄燈原因曝

林聰明沙鍋魚頭紅到日本？執行長林佳慧和日本這藝人爆笑撞臉

相關新聞

八方雲集又有新品亮相！「梁師傅排骨麵」導入千家門市

八方雲集（2753）夾帶金牌牛肉麵、金牌牛肉冬粉這波超人氣銷售光環的加持，即日起在全台八方雲集門市推出全新台灣經典麵食「...

林聰明沙鍋魚頭泡麵首發20萬碗搶光 業者趕工生產銷售日期曝

傳承三代的嘉義城市品牌美食林聰明沙鍋魚頭去年70周年慶，繼插旗火鍋市場，與味丹公司攜手推出泡麵，45元銅板價方便速食，又...

全球值得旅遊100個城市最新排名 北市超車大阪曼谷

知名旅遊網站「Vacations & Travel」公布由英國Euromonitor International調查最新...

挺新世代 林懷民、幾米合體馬戲團作品「幾米男孩」

林懷民執導的首個馬戲團作品「幾米男孩的100次勇敢」，3月底即將於台南水交社上演。昨天他和幾米首次合體出席啟售記者會。

有行旅／走進墨西哥山海壯遊

融合古文明與西班牙殖民文化，擁有美洲最多世界遺產的墨西哥，不僅是文化寶庫，更擁有讓旅人驚嘆的壯麗自然景觀，有行旅帶領旅人...

FRIDAYS「碳烤豬肋排買1送1」！王品牛排滿額抽鑽石

喜歡吃牛排嗎？「TGI FRIDAYS」與「Texas Roadhouse德州鮮切牛排」針對補班日，推出「碳烤豬肋排」、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。