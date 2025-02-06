林聰明沙鍋魚頭泡麵首發20萬碗搶光 業者趕工生產銷售日期曝

傳承三代的嘉義城市品牌美食林聰明沙鍋魚頭去年70周年慶，繼插旗火鍋市場，與味丹公司攜手推出泡麵，45元銅板價方便速食，又有特調沙茶醬，網路銷售熱賣，首發20萬杯泡麵完銷。執行長林佳慧對泡麵熱銷，感到意外，目前除搭虎航可以吃到，趕工生產中，預計下月第2波銷售。

林聰明沙鍋魚頭臉書公布，林聰明沙鍋魚頭首度與TigerairTaiwan台灣虎航合作，把首發1個月狂銷完售20萬的林聰明沙鍋魚頭風味杯麵，晉身全新虎航機上餐，以沙鍋魚頭湯底靈魂底蘊「沙茶」為延伸，搭配獨家挑選油炸麵體，以及以日本技術還原的蔬菜包，選用嘉義霜鹽入味的聰明醬融入湯底，極富層次的獨特微辣口味，現在在台灣虎航機內也能享用到。

林聰明女兒林佳慧將祖傳沙鍋魚頭變成泡麵，在家只要3分鐘就能輕鬆品嘗到林聰明沙鍋魚頭美味，林佳慧說，去年原計畫在70周年慶推出作伴手禮，來不及推出，周年慶結束，推出網路銷售，並在嘉義市中正路總店販售，大受歡迎，杯麵每碗只要45元，以招牌特調的沙茶為基底，黃金比例的調味，呈現出多層次湯頭，帶有些許微辣滋味。