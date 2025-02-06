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值得旅遊100個城市排名 北市超車大阪曼谷 網：有點意外

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北101大樓。　本報資料照片
台北101大樓。　本報資料照片

知名旅遊網站「Vacations & Travel」公布由英國Euromonitor International調查最新值得旅遊100個城市目的地排名，結果巴黎奪第一，台北市名列第11，超前首爾、倫敦、杜拜、柏林、大阪曼谷等地，有網友稱「贏大阪曼谷有點意外。」

根據Euromonitor International(歐睿國際)針對全球各地繁華城市最新的最受歡迎旅遊評比，選出2025年最值得遊覽的100個城市目的地排名出爐，由巴黎奪得榜首，且巴黎已連續第四年榮膺全球最佳城市目的地頭銜。至於前20大最受歡迎的亞洲城市中，東京排名第3、新加坡第9、台北第11、首爾第12、大阪第16、曼谷第17。

歐睿國際的100大城市目的地指數，綜合標準排名不僅能反映城市的個性，還能反映其對遊客的實用性。歐睿國際的「消費者之聲：生活方式調查」也顯示，疫情爆發後，對健康和安全的關注已成為旅客的首要考量。 Euromonitor 的排名是根據六個關鍵因素對城市進行評估：包括經濟和商業表現、旅遊表現、旅遊基礎設施、旅遊政策與吸引力、健康與安全、永續發展。

有網友看到這份排名坦言有點驚訝，表示「覺得贏大阪曼谷有點意外」；不過也有網友認為，蠻多中日韓人來台灣旅行的Y T影片，有些人來台灣後喜歡上台灣會一直回訪，最大原因是台灣人熱心善良、好吃美食等。

這份旅遊最受歡迎城市目的地排行調查，是透過六大關鍵中的55個指標全面分析，網站分析提到，儘管歐洲仍然占據排名主導地位，有6個城市進入前10，但研究發現，非歐洲目的地正在穩步發展。有網友看到這個排名坦言有點驚訝，還有網友問「怎可能曼谷跟大阪觀光客數量贏台北？」

台北101 大阪 曼谷

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