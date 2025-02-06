挺新世代 林懷民、幾米合體馬戲團作品「幾米男孩」

林懷民執導的首個馬戲團作品「幾米男孩的100次勇敢」，3月底即將於台南水交社上演。昨天他和幾米首次合體出席啟售記者會。

林懷民透露許多人知道他要執導馬戲團作品，都擔心他的作品風格對馬戲來說太深奧。但他保證這部作品「沒有議題，只有開心」，「繽紛歡樂」是唯一目標，「讓每一位觀眾看得開心，笑嘻嘻地走出馬戲帳篷。」

記者會上，FOCASA展演了「幾米男孩的100次勇敢」中的片段。張霈淳演出的「地下鐵」盲女，在狹窄的椅背上優雅行走，江宇平演出的「幾米男孩」則在長板凳上倒立與翻騰。林懷民表示，「幾米男孩的100次勇敢」融合幾米作品中眾多經典角色，音樂則放入台灣人耳熟能詳的金曲，希望讓大家看得開心。

林懷民、幾米與FOCASA馬戲團看似天南地北，三者之間其實有不少神秘的連結。林懷民表示，邁入十五歲的FOCASA會面臨更大的挑戰，因為成員已經開始組家庭、必須承擔更多責任與壓力。雲門就是在邁入第十五年時一度暫停，因為他擔心舞團無法承擔成員的下半生。他希望在FOCASA十五歲時提供協助，「希望他們代表新世代站起來」

「馬戲帶給人快樂，要不要找幾米?」決定為FOCASA執導新作時，林懷民第一個想到的就是作品風格繽紛又溫暖的幾米。他打電話給幾米，幾米一口答應。「誰敢不答應。」幾米笑著表示。林懷民和幾米其實是每過幾年便會促膝長談的好友。2003年，幾米將作品「幸運兒」獻給林懷民，此次的「幾米男孩的100次勇敢」，可視為林懷民回贈給幾米的禮物。

林懷民透露，過年前幾米到蘆竹排練場探班，看完後還亮出尚未出版的新書圖像，送給我們選用入戲。

「幾米陪著我們這一個世代長大。」FOCASA團長林智偉表示，幾米的「月亮忘記了」主角是921地震中的單親家庭，而他自己也是父親早逝的九二一災戶，「這本書讓我非常有共鳴」，書中又有許多跟馬戲有關連的元素。為「幾米男孩的100次勇敢」量身訂做的帳篷，也是取材自幾米作品。

林懷民認為，幾米內心是「拒絕長大的孩子」。決定改編幾米作品時，他在家中堆滿幾米的六十多本作品，某次翻到書中一行文字「獻給勇敢成長的孩子」，立刻決定當成作品主題。「幾米男孩的100次勇敢」描述一個少年的成長，「有夢想有被霸凌有反抗也有學習。整齣戲在精神上故事上與表演上都是步步高升」。

而幾米筆下的盲女、小鼓手、玩具兵、抱著魚缸四處巡遊的先生，還有「向左走，向右走」不斷錯過的男女主角，都會出現在劇中，幾米繽紛的的繪圖和文字也會投影到舞台背幕，建構一個奇幻世界。

文化部長李遠也特別到場支持。李遠表示，林懷民老師是他那一代人最崇拜的藝術家，幾米則是跟他曾有長達十年合作的插畫家，幫他的親子散文畫上插畫。FOCASA則是他心目中茁壯快速，非常有國際表演潛力的團隊。因此今天特別來向他們致敬，