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有行旅／走進墨西哥山海壯遊

聯合報／ 本報訊

融合古文明與西班牙殖民文化，擁有美洲最多世界遺產墨西哥，不僅是文化寶庫，更擁有讓旅人驚嘆的壯麗自然景觀，有行旅帶領旅人體驗山海路線不一樣的墨西哥。

安排頭等車位讓旅人搭乘中美洲最美奇瓦瓦太平洋線火車，飽覽中美洲山野奇觀，以及搭乘世界第三長的高空峽谷纜車俯瞰銅峽谷，探索當地原住民塔拉烏馬拉人文化。同時入住峽谷瞭望台飯店，可全覽懸崖壯麗絕景。

海線旅程來到下加州潟湖，乘小艇出海，旅人有機會近距離觸摸到灰鯨。還將停留彷若置身歐洲城市的墨西哥城，連三泊四季飯店；同時可體驗世界遺產「索奇米爾科」遊船，並參觀現存規模最巨大的古印地安文明遺跡「特奧蒂瓦坎日月金字塔」。

有行旅《千年古城探祕 走進墨西哥山海傳奇》15天12夜旅程，今年3月17日至3月31日。2月11日舉辦旅程說明會，報名請洽：02-8643-3543、8643-3959，或請瀏覽有行旅官網：https://bit.ly/4aJl9Yn

世界遺產 墨西哥 飯店

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