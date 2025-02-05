星宇航空神戶航線今開賣 4月18日台北、台中直飛神戶

星宇航空今天（5日）宣布，將於神戶機場國際線航廈啟用首日--4月18日，同日開航台北-神戶、台中-神戶二條航線，為首家直飛神戶的國籍航空公司，並於今日全面開賣。未來星宇航空神戶航線，將以A321neo客機飛航，提供台北-神戶每周三班、台中-神戶每周七班往返服務。神戶機場國際線4月18日啟用當天，增飛台北-神戶來回航班，與首班旅客一同見證此歷史時刻。

星宇航空表示，神戶航點為旅客開啟探索日本的新門戶，作為日本的重要港口，神戶擁有濃厚的異國風情，更是日本知名的甜點之城。神戶市周邊也擁有多樣的觀光資源，如以金泉與銀泉聞名的有馬溫泉、以壯麗的自然景觀和獨特的地產美食吸引無數遊客的淡路島。

神戶緊鄰京阪地區，是連結關西與世界的重要樞紐，即將登場的2025世界博覽會，選擇從神戶進出，不僅能享受便捷的交通，還能避開繁忙的都市人潮，輕鬆展開愉快的旅程。旅客還可靈活規劃行程，例如從神戶入境探索關西，再從大阪或高松離境，體驗更具彈性且多樣化的行程安排。

星宇航空指出，各大旅行社皆有合作推出神戶進出團體行程，最低價$36,800起，行程以神戶為起點，從關西門戶展開精彩旅程，一次涵蓋京阪神及四國的精華景點，包括京都、奈良、大阪、姬路、岡山、高松等地，讓旅客輕鬆探索關西的繁華及歷史感，並感受四國的獨特魅力。

為歡慶神戶線盛大開航，星宇航空也與玉山銀行推出專屬聯名卡卡友優惠，2025/2/5-2025/3/31 持玉山星宇航空聯名卡於星宇航空官網或App訂購台灣出發到神戶的機票，輸入優惠代碼【ESUKB1500】立即享限量2,000份新台幣1,500元折扣。