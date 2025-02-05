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FRIDAYS「碳烤豬肋排買1送1」！王品牛排滿額抽鑽石

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
TGI FRIDAYS「碳烤豬肋排」於2月8日享買1送1優惠。圖／TGI FRIDAYS提供
TGI FRIDAYS「碳烤豬肋排」於2月8日享買1送1優惠。圖／TGI FRIDAYS提供

喜歡吃牛排嗎？「TGI FRIDAYS」與「Texas Roadhouse德州鮮切牛排」針對補班日，推出「碳烤豬肋排」、「12oz.肋眼牛排」買1送1優惠；王品旗下的「王品牛排」則推出「滿額抽1克拉鑽石項鍊」方案，至於同集團的「西堤牛排」，為響應捐血活動，也推出捐血送「5折券」活動，廣邀民眾熱心捐血。

針對2025年唯一補班日，「TGI FRIDAYS」與「Texas Roadhouse德州鮮切牛排」於2月8日憑指定畫面即享「指定餐點買1送1」優惠。TGI FRIDAYS「碳烤豬肋排」活動當天享買1送1，無論全排、半排或風味，均可適用（每桌至多買2送2）。Texas Roadhouse德州鮮切牛排則推出「12oz.肋眼牛排買1送1」，選用美國USDA Choice等級牛肉，並搭配奶油玉米，立即現省1,490元（每桌至多買1送1）

針對即將到來的情人節，TGI FRIDAYS也於2月14日推出「非你墨屬」雙人套餐，可提前品嘗全新墨西哥菜單，包括墨式玉米脆餅、鮮蝦彩瓜沙拉、新品調飲，再搭配加勒比海海鮮飯，每套1,888元。

同樣迎接情人節，「王品牛排」推出限時抽獎活動，即日起至3月14日期間，凡至全台分店消費滿2,000元，並出示王品瘋美食APP會員，就有機會抽中「京華鑽石SID頂級車工1克拉鑽石項鍊」1條，價值超過43萬元。另外3月2日前，到店內用消費2客套餐，並參與社群活動，即可招待「海大蝦佐嫩煎鮑魚」1份，價值688元。

為響應捐血活動，王品集團「西堤牛排」邀請百萬YouTuber千千擔任捐血大使，並且祭出「愛心5折券」活動。2月6日至2月9日，至全台指定捐血點捐血單次250cc，即可獲得西堤單客經典套餐「愛心5折券」1張，共計28,000張；首次捐血或單次捐500cc，加贈限量「西堤沙灘提袋」1個。

Texas Roadhouse德州鮮切牛排推出「12oz.肋眼牛排」買1送1優惠。圖／Texas Roadhouse德州鮮切牛排提供
Texas Roadhouse德州鮮切牛排推出「12oz.肋眼牛排」買1送1優惠。圖／Texas Roadhouse德州鮮切牛排提供
「王品牛排」推出「滿額抽1克拉鑽石項鍊」方案，價值43萬元。圖／王品提供
「王品牛排」推出「滿額抽1克拉鑽石項鍊」方案，價值43萬元。圖／王品提供
「西堤牛排」響應捐血活動，祭出「愛心5折券」。圖／王品提供
「西堤牛排」響應捐血活動，祭出「愛心5折券」。圖／王品提供

捐血 牛排 西堤

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