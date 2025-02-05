田馥甄廣告款情人表來了！CITIZEN推新款紫夜星河女表
西洋情人節將至，日本平價手表品牌星辰（CITIZEN）分別推薦了男、女情人節表款，同時日前才現身記者會上的國民偶像田馥甄Hebe也在本系列形象視覺中再度登場，推薦了「紫夜星河」限定表，展現都會女性的俐落自信一面。
田馥甄Hebe所配戴的CITIZEN「紫夜星河」限定表，型號為BM7595-89X，具有39.2毫米的中性尺寸，是以黑色表殼、表帶搭配了「紫夜星河」主題表面，表款的時標都具備夜光塗料，同時三點鐘與九點鐘方向設計則為兩顆立體的PVD玫瑰金釘飾，加上宛如星空的魔幻紫色，訂價13,900元，值得輕鬆犒賞自己；如果喜歡輕巧尺寸，該系列設計另有29.2的小形尺寸，同樣採用了Eco-Drive光動能機芯，訂價同為13,900元。
CITIZEN的男表推薦則首推「Tsuyosa青春撞色機械表」，選用如彩虹般的漸層變色面盤，宛如電影《雷神索爾》中的彩虹通道、開啟一道夢幻的奇蹟之門；該系列的另一只設計則同樣是40毫米、精鋼表殼與表帶、自動上鍊機械機芯，但選擇了輕快天藍色的面盤，立體時標外側再加入了虹彩的反光，讓每一分、每一秒的流轉都如彩虹般綻放奇蹟，加上表冠設計在四點鐘方向，帶來更舒適的配戴體驗，訂價14,800元，可洽全台CITIZEN專賣店或授權經銷商洽詢。
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