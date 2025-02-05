田馥甄廣告款情人表來了！CITIZEN推新款紫夜星河女表

西洋情人節將至，日本平價手表品牌星辰（CITIZEN）分別推薦了男、女情人節表款，同時日前才現身記者會上的國民偶像田馥甄Hebe也在本系列形象視覺中再度登場，推薦了「紫夜星河」限定表，展現都會女性的俐落自信一面。

田馥甄Hebe所配戴的CITIZEN「紫夜星河」限定表，型號為BM7595-89X，具有39.2毫米的中性尺寸，是以黑色表殼、表帶搭配了「紫夜星河」主題表面，表款的時標都具備夜光塗料，同時三點鐘與九點鐘方向設計則為兩顆立體的PVD玫瑰金釘飾，加上宛如星空的魔幻紫色，訂價13,900元，值得輕鬆犒賞自己；如果喜歡輕巧尺寸，該系列設計另有29.2的小形尺寸，同樣採用了Eco-Drive光動能機芯，訂價同為13,900元。