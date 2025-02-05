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台北國際書展電子書區夯 樂天Kobo現省破3千 博客來首推閱讀器

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
國際書展現場購買樂天Kobo閱讀器最高現折1,791元，再送最高1,600元購書金。圖／樂天kobo提供
國際書展現場購買樂天Kobo閱讀器最高現折1,791元，再送最高1,600元購書金。圖／樂天kobo提供

活動規模越來越盛大的台北國際書展即日起至2月9日熱烈進行中，除了有豐富的出版書籍展區、主題書區、讀者活動之外，近年越來越受到愛書人士歡迎的電子書閱讀器，現場也有展示、優惠活動，想入手的民眾一定要把握機會進場體驗，隨時隨地享受閱讀樂趣。

樂天Kobo攤位展示旗下全系列電子書閱讀器、Kobo Plus訂閱服務，現場提供多項體驗，包括閱讀器的字型大小調整、光源設定、手寫筆記、防水功能，以及支援藍牙播放有聲書等功能，更特別設置了讀者互動抽獎區。推出滿1年的Kobo Plus訂閱制服務，每月只要199元起，就可以聽讀暢享150萬本電子書、15萬本有聲書，推出後台灣讀者電子書總閱讀時間成長近6成，有聲書的閱讀時間則成長近3成。

於攤位現場購買閱讀器，最高現折1,791元，再送最高1,600元購書金，於Kobo攤位打卡，還可再領取各項優惠與精美限量小禮。樂天Kobo也舉辦線上國際書展，全站超過800萬本中、外文電子書、雜誌、漫畫、有聲書等，皆享7.5折超值優惠，單筆訂單滿2,000元，再抽2,000元樂天點數，搭配站上各類型書展單本79折起的優惠活動，折扣加乘超划算。樂天市場「樂天Kobo電子書」、PChome24h購物「樂天Kobo電子書」於國際書展期間，也皆享有同樣優惠。

自2017年即投入經營電子書的博客來，今年首次參與台北國際書展，並宣布推出首台電子書閱讀器「BooksPad」，7.8吋彩色螢幕採用元太Kaleido3最新面板，配置FastGLR專利快刷技術，最大64GB儲存容量、IPX7級防水功能、2500mAh電池續航力，並配有筆記功能。2月底前限定早鳥優惠價6,999元，台北國際書展期間限定再贈限量4重好禮，價值超過6千元，完成線上預購還可於現場專屬攤位（B209）兌換閱讀咖啡及參與扭蛋活動。

博客來線上國際書展同步展開，即日起至4月9日，6萬冊中外圖書、雜誌3折起，2萬冊電子、有聲書49元起，滿千再現折100元。還有線上多元互動投票活動，即日起至2月9日，「選出你最有感的一本書」，參與即可獲得25元E-Coupon。

博客來BooksPad提供星空黑、雲朵白及限量春櫻粉3款質感背蓋，2月底前限定早鳥優惠價6,999元，台北國際書展期間限定再贈限量4重好禮。圖／博客來提供
博客來BooksPad提供星空黑、雲朵白及限量春櫻粉3款質感背蓋，2月底前限定早鳥優惠價6,999元，台北國際書展期間限定再贈限量4重好禮。圖／博客來提供
樂天Kobo首度在7吋螢幕的閱讀器支援手寫筆記，觸控筆Stylus 2 White同步開賣。圖／樂天kobo提供
樂天Kobo首度在7吋螢幕的閱讀器支援手寫筆記，觸控筆Stylus 2 White同步開賣。圖／樂天kobo提供
博客來BooksPad選用7.8吋彩色螢幕、搭載升級FastGLR專利快刷技術，搭配專用觸控筆發揮超強筆記功能。圖／博客來提供
博客來BooksPad選用7.8吋彩色螢幕、搭載升級FastGLR專利快刷技術，搭配專用觸控筆發揮超強筆記功能。圖／博客來提供
樂天Kobo也特別邀請到APUJAN創意總監詹朴與其團隊，為樂天Kobo打造電子書閱讀器專屬印花保護殼。圖／樂天kobo提供
樂天Kobo也特別邀請到APUJAN創意總監詹朴與其團隊，為樂天Kobo打造電子書閱讀器專屬印花保護殼。圖／樂天kobo提供
最熱賣的7吋螢幕Kobo Libra Colour，外型有黑、白2色可選。圖／樂天kobo提供
最熱賣的7吋螢幕Kobo Libra Colour，外型有黑、白2色可選。圖／樂天kobo提供

台北國際書展 電子書

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