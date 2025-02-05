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桃園國際機場凱悅酒店正式啟航 館內設施陸續進行整裝

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
中華航空旗下全資子公司「華航大飯店」自2025年1月1日已正式成為「桃園國際機場凱悅酒店Hyatt Regency Taoyuan International Airport」，此為台灣首間凱悅Hyatt Regency品牌酒店。圖／凱悅酒店提供
中華航空旗下全資子公司「華航大飯店」自2025年1月1日已正式成為「桃園國際機場凱悅酒店Hyatt Regency Taoyuan International Airport」，此為台灣首間凱悅Hyatt Regency品牌酒店。圖／凱悅酒店提供

中華航空旗下全資子公司「華航大飯店」自2025年1月1日已正式成為「桃園國際機場凱悅酒店Hyatt Regency Taoyuan International Airport」，此為台灣首間凱悅Hyatt Regency品牌酒店。飯店自2024年10月起緊鑼密鼓展開階段式軟硬體更新，酒店大廳、大堂酒廊、烘培坊已於第一階段完成改裝，1月1日以全新品牌名稱迎接首批入住旅客。

酒店總經理梁詩博表示，「桃園國際機場凱悅酒店」延伸中華航空「用飛行與你我創造更多美好」的使命，以「遇見台灣、愛上台灣」為核心斥資全面升級，注入更多台灣豐富山海景致與特有人文色彩，很開心地能與每一位賓客分享未來全新面貌的桃園國際機場凱悅酒店，不僅期待迎接新的旅客，更期待過去曾到訪酒店的客人，再次造訪時會喜歡酒店全面升級的設計氛圍及多元餐飲。

凱悅酒店指出，酒店大廳設計以「俯瞰寶島」為主軸構築獨特設計，保留飛機機翼裝置，以華航機身色彩亦為設計語彙，帶領旅客的心從Check-in的那一刻起自在翱翔。迎賓大廳左側的大堂酒廊（The Lounge），溫暖色系點綴芥黃、苔綠、磚紅等顏色，為沉穩空間注入律動感。

烘培坊設計靈感取自中華航空Sky Lounge時尚品味空間，除了各式美味烘焙西點，設計感十足的Grab & GO區域，滿足不同時段趕飛機旅客的餐飲需求，更展現酒店引領潮流的貼心服務。預計今年度啟動裝修的咖啡廳Market Café，將融入外國旅客最愛的台灣多元美食與濃厚人情味進行設計，供應buffet及各式現點現製餐點。

凱悅酒店表示，酒店共擁有476間客房及套房，面積從28平方米到57平方米不等，今年度將分階段進行改裝，九樓行政樓層配置14間「行政套房」，57平方米的寬敞空間擁有高度隱私寢居室，附設獨立客廳及客廁，為菁英商務人士理想之選；亦規劃「家庭房」提供親子休閒旅客入住。

此外，預訂行政樓層的貴賓可享用嘉賓軒休息室，提供私人禮賓、免費早餐、全日飲品、晚間雞尾酒及點心。酒店西側面機場航廈景觀，擁有全台唯一航空豪景，不論晝夜均能欣賞飛機起降及航廈燈光，為航空迷首選房型。酒店內6間宴會廳均配備專業影音設施，亦有經驗豐富的活動策劃與宴會團隊可協助各類會議、宴會和活動成功舉辦。

為了使凱悅天地會員可享受更多專屬禮遇，凱悅天地會員即刻起通過凱悅官方渠道預訂桃園國際機場凱悅酒店客房，並於即日起至2025年3月31日期間入住，每個認可房晚即可獲享額外500點獎勵積分的禮遇。

酒店大廳設計以「俯瞰寶島」為主軸構築獨特設計，保留飛機機翼裝置，以華航機身色彩亦為設計語彙，帶領旅客的心從Check-in的那一刻起自在翱翔。圖／凱悅酒店提供
酒店大廳設計以「俯瞰寶島」為主軸構築獨特設計，保留飛機機翼裝置，以華航機身色彩亦為設計語彙，帶領旅客的心從Check-in的那一刻起自在翱翔。圖／凱悅酒店提供
迎賓大廳左側的大堂酒廊（The Lounge），溫暖色系點綴芥黃、苔綠、磚紅等顏色，為沉穩空間注入律動感。圖／凱悅酒店提供
迎賓大廳左側的大堂酒廊（The Lounge），溫暖色系點綴芥黃、苔綠、磚紅等顏色，為沉穩空間注入律動感。圖／凱悅酒店提供

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