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拓展多元通路 歷時8年台灣龍虎斑進軍日本市場

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
台灣龍虎斑歷經8年，去年10月終獲日本公告開放輸入，今首櫃2.8公噸啟航，這也是屏東縣繼2023年青斑游入日本藏壽司後，再度推動台灣水產品進軍國際，為日本消費者帶來新體驗。記者劉星君／攝影
台灣龍虎斑歷經8年，去年10月終獲日本公告開放輸入，今首櫃2.8公噸啟航，這也是屏東縣繼2023年青斑游入日本藏壽司後，再度推動台灣水產品進軍國際，為日本消費者帶來新體驗。記者劉星君／攝影

拓展多元通路，台灣龍虎斑歷經8年台日檢疫諮商談判，提供科學研究與實地訪查，去年10月終獲日本公告開放輸入，今首櫃2.8公噸啟航，這也是屏東縣繼2023年青斑游入日本藏壽司後，再度推動台灣水產品進軍國際，為日本消費者帶來全新體驗。

農業部今在屏東縣政府舉辦台灣龍虎斑外銷日本首櫃記者會，農業部指出，此次外銷龍虎斑產品，由西日本鐵道株式會社集團採購，將以龍虎斑製成魚排等各式料理與產品，於該公司旗下福岡地區午餐列車（THE RAIL KITCHEN CHIKUGO）、飯店及超市等通路販售，預期福岡地區有更多場域可品嘗到台灣龍虎斑。

「這條魚游到日本非常不容易！」農業部長陳駿季說，過去因西卡毒素疑慮，台灣龍虎斑無法輸銷日本，歷經8年透過台日經貿會議多次提案，提出科學研究與試驗證據，建立安全管理機制，證實台灣養殖的龍虎斑安全可靠獲日本肯定，去年2024年10月30日正式公告開放輸入，此項成果得來不易。 

「台灣漁產品進軍國際市場的起點」，陳駿季說，農業部從兩大方向推動龍虎斑外銷，建立穩定供應鏈，漁業署輔導業者取得輸日資格，提升加工與養殖技術，開發符合日本市場需求產品。水產試驗持續監控養殖環境，確保品質。提升市場認知度，透過市場調研，推出小包裝魚肉，推廣中式全魚料理，並舉辦推介活動與跨領域行銷，讓更多日本消費者認識並喜愛龍虎斑。

漁民代表洪佳琪說，她是魚二代，以前賣魚是養多大就賣多大，現在要觀察市場需求，客製化，往需求方向努力，日本要求養到6斤，提供的魚貨要符合要求，打造不同通路，感謝各部會努力，讓龍虎斑進軍日本，希望未來一櫃一櫃外銷。

屏東縣長周春米說，龍虎斑首櫃進軍日本勾起許多回憶，她憶起2021年鳳梨、2022年石斑魚陸續遭中國大陸禁止輸銷，引發國際關注，縣府團隊透過產銷調整及冷鏈技術，積極拓展內外銷。

周春米說，屏東是國內最大石斑養殖區域，龍虎斑養殖面積占全國近40%，年產量7206 公噸，年產值近19億，本次首櫃外銷日本的龍虎斑，在品質、冷鏈、加工截切技術提升，更是繼2023年屏東縣石斑魚（青斑）進軍日本藏壽司後，再度達成里程碑，期待未來將石斑魚拓展到全世界。

農業部長今在屏東縣政府舉辦台灣龍虎斑外銷日本首櫃記者會，農業部長陳駿季（前排右五）、屏東縣長周春米（前排右六）見證龍虎斑進軍日本市場。記者劉星君／攝影
農業部長今在屏東縣政府舉辦台灣龍虎斑外銷日本首櫃記者會，農業部長陳駿季（前排右五）、屏東縣長周春米（前排右六）見證龍虎斑進軍日本市場。記者劉星君／攝影
台灣龍虎斑歷經8年，去年10月終獲日本公告開放輸入，今首櫃2.8公噸啟航，這也是屏東縣繼2023年青斑游入日本藏壽司後，再度推動台灣水產品進軍國際，為日本消費者帶來全新體驗。記者劉星君／攝影
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農業部長今在屏東縣政府舉辦台灣龍虎斑外銷日本首櫃記者會，農業部長陳駿季（前排右五）、屏東縣長周春米（前排右六）見證龍虎斑進軍日本市場。記者劉星君／攝影
農業部長今在屏東縣政府舉辦台灣龍虎斑外銷日本首櫃記者會，農業部長陳駿季（前排右五）、屏東縣長周春米（前排右六）見證龍虎斑進軍日本市場。記者劉星君／攝影

日本 石斑 農業部

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