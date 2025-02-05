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黑金抹茶生乳捲、抹茶巴斯克！亞尼克「宇治茶季」登場

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
亞尼克再度攜手堀井七茗園，推出「京都宇治茶季」。圖／亞尼克提供
亞尼克再度攜手堀井七茗園，推出「京都宇治茶季」。圖／亞尼克提供

「亞尼客」繼2024年首度攜手日本京都宇治百年茶鋪「堀井七茗園」後，今年再次合作，自即日起至3月31日期間，推出「京都宇治茶季」。慶祝新品登場，並有購買「豪華套餐贈送好禮3選1」、「限時優惠價」等不同方案。

京都宇治百年老茶鋪「堀井七茗園」，守護著宇治七名園唯一現存、擁有六百年歷史的日本遺產「奧之山茶園」，標榜堅持100%石臼研磨古法製作抹茶。本次新登場的「黑金宇治抹茶生乳捲」，使用台灣孟宗竹竹炭粉製作成黑色的泡芙蛋糕，並使用茶道級抹茶融合北海道奶霜作為內餡，最後再以金箔點綴，每條12公分590元、18公分660元。7-11限定推出的「特黑宇治抹茶生乳捲」，則使用堀井七茗園一番茶宇治抹茶，以100%石臼研磨成粉，製成風味高雅的抹茶奶霜內餡，搭配巧克力泡芙蛋糕，帶來豐富的層次滋味，每條18公分630元。

此外，同樣新登場的「宇治焙茶生乳捲」使用堀井七茗園焙茶粉，口感溫和且香氣馥郁，融入北海道奶霜製成內餡，搭配原味奶霜與焙茶泡芙蛋糕，呈現雙餡料風味，每條12公分580元、18公分630元。「宇治抹茶生乳捲」也重回市場，每條580元起。此外還有「宇治抹茶生．磅蛋糕」、「宇治抹茶泡芙」、「宇治焙茶巴斯克生起司」、「宇治抹茶巴斯克生起司」、「茶の森-宇治抹茶派」等產品同步登場。

為慶祝新品登場，即日起至3月30日，購買豪華套餐即可贈送好禮三選一（日式櫻花馬克杯／點心匙2入組／保冷袋），全台限量560份。另外包括宇治抹茶生乳捲、黑金宇治抹茶生乳捲、宇治焙茶生乳捲等品項，均享期間限定優惠：平日時段並可享「切片蛋糕買4送1」。

亞尼克「宇治焙茶巴斯克生起司」。6吋售價690元。圖／亞尼克提供
亞尼克「宇治焙茶巴斯克生起司」。6吋售價690元。圖／亞尼克提供
亞尼克「宇治抹茶泡芙」，每顆85元。圖／亞尼克提供
亞尼克「宇治抹茶泡芙」，每顆85元。圖／亞尼克提供
亞尼克「黑金宇治抹茶生乳捲」，售價18公分660元。圖／亞尼克提供
亞尼克「黑金宇治抹茶生乳捲」，售價18公分660元。圖／亞尼克提供

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