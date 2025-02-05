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Michael Kors新款Dakota包 可鹽可甜當情侶包也很配

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
Michael Kors亞太區代言人楊紫背上MICHAEL KORS全新Dakota口袋包。圖／MICHAEL KORS提供
Michael Kors亞太區代言人楊紫背上MICHAEL KORS全新Dakota口袋包。圖／MICHAEL KORS提供

新的一年想買新包、換卡夾，或是情人節送禮，現在有新選擇。Michael Kors推出全新Dakota口袋包，具多功能口袋設計方便收納隨身小物，時髦外型兼具機能實用性，大小兩種尺寸也相當適合作為情侶包的選擇。

Dakota口袋包選用義大利小牛皮材質，特殊鞣製工藝賦予包款柔軟觸感與天然光澤，不同大小的口袋設計更添實用性，可肩背、斜背與手持的調節式背帶，除了做為造型包款，也可滿足日常所需。Dakota口袋包備有兩種尺寸及多種色系可供挑選，像是帥氣的黑色、白色、丹寧材質與咖啡色LOGO印花款，適逢情人節將至，煙燻玫瑰粉色，最能呼應戀愛的甜美心情。

Michael Kors Dakota黑色肩背提包，17,200元。圖／MICHAEL KORS提供
Michael Kors Dakota黑色肩背提包，17,200元。圖／MICHAEL KORS提供
Michael Kors Dakota煙燻玫瑰粉小型肩背提包，13,200元。圖／MICHAEL KORS提供
Michael Kors Dakota煙燻玫瑰粉小型肩背提包，13,200元。圖／MICHAEL KORS提供
Michael Kors Dakota白色小型肩背提包，13,200元。圖／MICHAEL KORS提供
Michael Kors Dakota白色小型肩背提包，13,200元。圖／MICHAEL KORS提供

另外，Longchamp針對喜好粉嫩色愛好者，從棉花糖粉、芭蕾粉、明亮桃紅與甜菜根色等多種色譜提供選擇。Roseau系列的小型絲絨手提包，明亮的桃紅色搭配柔軟天鵝絨棉質帆布與牛皮，可拆式鍊帶帶來個性魅力，另一款仿毛水桶包採用再生帆布製成，搭配對比鮮明的皮革手柄，柔軟豐盈的包身融入竹節扣細節。偏好簡單優雅者，Roseau系列粒面牛皮手袋也有粉色與紅色色選。

Longchamp Roseau系列手提包 (粉色)，16,700元。圖／Longchamp提供
Longchamp Roseau系列手提包 (粉色)，16,700元。圖／Longchamp提供
Longchamp Roseau系列手提包 (桃粉色)，19,000元。圖／Longchamp提供
Longchamp Roseau系列手提包 (桃粉色)，19,000元。圖／Longchamp提供

新的一年，不少人習慣為隨身錢袋、卡片夾汰舊換新，呈現新年新氣象。agnès b. VOYAGE具備簡約優雅的設計與實用的隔層收納設置，色彩選擇豐富，可滿足每個人對於色彩的偏好選擇。

agnès b. 小皮件在雙色皮革拼接、對比色滾邊車縫線等細節展現巧思。本季新款採用不對稱圓弧形輪廓，在極簡風格中注入俏皮亮點。經典手寫Logo與b. Logo以燙金壓印、鐫刻、金屬標牌等不同形式呈現。其中一款將鏤空圓形Logo標牌作為吊飾，營造視覺層次。同時藉由外側釘釦、珠釦、信封式掀蓋等不同樣式，變換小皮件的開闔方式。全新打造的古銅金十字旋扣作工精緻，成為包面上注目焦點。

agnès b. VOYAGE提供色彩豐富的多元皮夾款式。圖／agnès b.提供
agnès b. VOYAGE提供色彩豐富的多元皮夾款式。圖／agnès b.提供
agnès b. VOYAGE全新打造的古銅金十字旋扣。圖／agnès b.提供
agnès b. VOYAGE全新打造的古銅金十字旋扣。圖／agnès b.提供

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