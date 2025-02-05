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FENDI經典IT包重生！Mamma Baguette加抽繩又變柔軟

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
首度於2025春夏女裝大秀上亮相的FENDI皮革刺繡造型Mamma Baguette包。圖／FENDI提供
首度於2025春夏女裝大秀上亮相的FENDI皮革刺繡造型Mamma Baguette包。圖／FENDI提供

義大利品牌FENDI的Mamma Baguette包款誕生於1990年代末期，一推出就成為席捲全球時尚潮人的IT包，百搭的時髦外型和輕巧便利的容量備受喜愛。在推出25年後，FENDI Mamma Baguette包款以極度柔軟又洋溢當代風情的風格重返時尚舞台，在品牌歡慶100周年之際，成為體現品牌永恆傳承精神的一大亮點。

Mamma Baguette包如其名，是Baguette包之母，最初就是將Silvia Venturini Fendi於1997年設計之經典包款加大並加上肩揹的版本，其命名則是向FENDI品牌創辦人暨女掌門人Adele Casagrande Fendi致敬。Mamma Baguette包保有經典Baguette許多備受追捧的特色，例如長方形的包身、翻蓋、肩背方式和FF LOGO造型的包扣等，但擁有更為寬敞的容量，並於隨後演繹出更多豐富多元的版本。

全新於2025 春夏女裝系列大秀上亮相的Mamma Baguette包，加入了當代元素，展現出更為飄逸流動的特色。在保留原本設計元素的基礎上，採用如奶油一般奢華柔軟的納帕皮革製作，並加上觸感極佳的抽繩封口，彰顯出更為全柔美的女性特質。為滿足當代女性生活實際的需求，共提供大、中、小三種尺寸選擇，小巧包身足以容納日常用品，可以手提或以可調整的皮革肩帶輕鬆斜背，而標誌的FF LOGO造型包扣則改以現以皮革巧妙鑲嵌，透過工藝細節向品牌的皮革製品傳統致意。

本季除了鴿灰色、黑色、白色，以及淡粉色、鼠尾草綠和抹茶綠等精緻雋永的色調，還有以精緻手工製作的工藝款，在串珠和麂皮的底布上又加入獨特的季節限定花朵圖案刺繡，以及奢華感十足的黑色蟒蛇皮材質。

FENDI網紗飾花卉圖騰Mamma Baguette包，16萬元。圖／FENDI提供
FENDI網紗飾花卉圖騰Mamma Baguette包，16萬元。圖／FENDI提供
模特兒演繹FENDI Mamma Baguette小型款。圖／FENDI提供
模特兒演繹FENDI Mamma Baguette小型款。圖／FENDI提供
FENDI皮革刺繡造型Mamma Baguette包中型款，22萬4,000元。圖／FENDI提供
FENDI皮革刺繡造型Mamma Baguette包中型款，22萬4,000元。圖／FENDI提供
模特兒演繹FENDI Mamma Baguette中型款。圖／FENDI提供
模特兒演繹FENDI Mamma Baguette中型款。圖／FENDI提供
FENDI串珠流蘇造型Mamma Bagette包，28萬7,000元。圖／FENDI提供
FENDI串珠流蘇造型Mamma Bagette包，28萬7,000元。圖／FENDI提供
模特兒演繹FENDI Mamma Baguette大型款。圖／FENDI提供
模特兒演繹FENDI Mamma Baguette大型款。圖／FENDI提供
FENDI串珠刺繡造型Mamma Baguette中型款，31萬元。圖／FENDI提供
FENDI串珠刺繡造型Mamma Baguette中型款，31萬元。圖／FENDI提供
FENDI小羊皮Mamma Baguette小型款，86,000元。圖／FENDI提供
FENDI小羊皮Mamma Baguette小型款，86,000元。圖／FENDI提供
FENDI小羊皮Mamma Baguette大型款，12萬6,000元。圖／FENDI提供
FENDI小羊皮Mamma Baguette大型款，12萬6,000元。圖／FENDI提供
FENDI皮革刺繡造型Mamma Baguette小型款，15萬5,000元。圖／FENDI提供
FENDI皮革刺繡造型Mamma Baguette小型款，15萬5,000元。圖／FENDI提供
FENDI小羊皮Mamma Baguette中型款，11萬4,500元。圖／FENDI提供
FENDI小羊皮Mamma Baguette中型款，11萬4,500元。圖／FENDI提供
FENDI皮革刺繡造型Mamma Baguette小型款，15萬5,000元。圖／FENDI提供
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