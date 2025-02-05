FENDI經典IT包重生！Mamma Baguette加抽繩又變柔軟

義大利品牌FENDI的Mamma Baguette包款誕生於1990年代末期，一推出就成為席捲全球時尚潮人的IT包，百搭的時髦外型和輕巧便利的容量備受喜愛。在推出25年後，FENDI Mamma Baguette包款以極度柔軟又洋溢當代風情的風格重返時尚舞台，在品牌歡慶100周年之際，成為體現品牌永恆傳承精神的一大亮點。

Mamma Baguette包如其名，是Baguette包之母，最初就是將Silvia Venturini Fendi於1997年設計之經典包款加大並加上肩揹的版本，其命名則是向FENDI品牌創辦人暨女掌門人Adele Casagrande Fendi致敬。Mamma Baguette包保有經典Baguette許多備受追捧的特色，例如長方形的包身、翻蓋、肩背方式和FF LOGO造型的包扣等，但擁有更為寬敞的容量，並於隨後演繹出更多豐富多元的版本。

全新於2025 春夏女裝系列大秀上亮相的Mamma Baguette包，加入了當代元素，展現出更為飄逸流動的特色。在保留原本設計元素的基礎上，採用如奶油一般奢華柔軟的納帕皮革製作，並加上觸感極佳的抽繩封口，彰顯出更為全柔美的女性特質。為滿足當代女性生活實際的需求，共提供大、中、小三種尺寸選擇，小巧包身足以容納日常用品，可以手提或以可調整的皮革肩帶輕鬆斜背，而標誌的FF LOGO造型包扣則改以現以皮革巧妙鑲嵌，透過工藝細節向品牌的皮革製品傳統致意。