台灣首間凱悅 Hyatt Regency 品牌酒店推優惠吸客

華航（2610）旗下全資子公司「華航大飯店」2025 年 1 月 1 日已正式成為台灣首間凱悅 Hyatt Regency 品牌酒店，「桃園國際機場凱悅酒店 Hyatt Regency Taoyuan International Airport」，即日起至 2025 年 3 月 31 日期間入住，每個認可房晚即可獲享額外 500 點獎勵積分的禮遇。

「桃園國際機場凱悅酒店」位於機場園區內「A14a 機場旅館站」旁，緊鄰桃園國際機場，每 15分鐘可自酒店搭乘機場捷運雙向直達第一、第二航廈或台北市中心，交通便捷。酒店擁有全台獨家機場景觀，一直都是出入境旅客及飛航迷的理想住宿。

歷經近 15 年寒暑更迭，自 2024 年 10 月起緊鑼密鼓展開階段式軟硬體更新，酒店大廳、大堂酒廊、烘培坊已於第一階段完成改裝，1 月 1 日以全新品牌名稱迎接首批入住旅客，西餐廳、客房、健身中心及嘉賓軒將陸續進行整裝。

酒店總經理梁詩博(Ivan Leung)表示：「我們將延續華航大飯店深厚底蘊，注入更多台灣豐富山海景致與特有人文色彩，很開心地能與每一位賓客分享未來全新面貌的桃園國際機場凱悅酒店，不僅期待迎接新的旅客，更期待過去曾到訪酒店的客人，再次造訪時會喜歡我們全面升級的設計氛圍及多元餐飲。」

「桃園國際機場凱悅酒店」延伸華航「用飛行與你我創造更多美好」的使命，委由李肇勳國際室內設計公司重新設計，斥資全面升級，以「遇見台灣、愛上台灣」為核心，設計元素融合台灣美麗山海島嶼景致與人文風土，並呼應中華航空品牌形象，期盼每位旅客自步入酒店的那一刻開始體驗台灣之美。

酒店大廳設計以「俯瞰寶島」為主軸構築獨特設計，保留飛機機翼裝置，主視覺以此延伸，展現自機上鳥瞰台灣豐富地貌與蒼鬱森林交疊的壯闊景致，以華航機身色彩亦為設計語彙，帶領旅客的心從Check-in 的那一刻起自在翱翔。

迎賓大廳左側的大堂酒廊（The Lounge）由搭乘阿里山小火車深入秘境探索參天神木、天上銀河繁星與夏日螢火蟲閃爍綠光發想，溫暖色系點綴芥黃、苔綠、磚紅等顏色，為沉穩空間注入律動感，不僅為商務客提供洽公小酌的一方靜謐天地，亦是四海旅客談天說地的舒適一隅。

烘培坊設計靈感取自中華航空 Sky Lounge 時尚品味空間，除了各式美味烘焙西點，設計感十足的 Grab & GO 區域，滿足不同時段趕飛機旅客的餐飲需求，更展現酒店引領潮流的貼心服務。預計今年度啟動裝修的咖啡廳 Market Café，將融入外國旅客最愛的台灣多元美食與濃厚人情味進行設計，供應 buffet 及各式現點現制餐點。

酒店共擁有 476 間客房及套房，今年度將分階段進行改裝，規劃舒適客房及套房，面積從 28 平方米到 57 平方米不等，風格時尚雋永，酒店西側面機場航廈景觀，擁有全台唯一航空豪景，不論晝夜均能欣賞飛機起降及航廈燈光，為航空迷首選房型。

設計師融合台灣原住民編織品亮麗色彩與縱橫線條，為現代簡約空間點綴視覺亮點，開放衣櫥的巧思，符合機場飯店旅客便捷宿泊需求。九樓行政樓層配置 14 間「行政套房」，57 平方米的寬敞空間擁有高度隱私寢居室，附設獨立客廳及客廁，家具造型及色系呼應華航豪華商務艙東方時尚美學及簡約線條，為菁英商務人士理想之選；亦規劃「家庭房」提供親子休閒旅客入住。此外，預訂行政樓層的貴賓可享用嘉賓軒休息室，提供私人禮賓、免費早餐、全日飲品、晚間雞尾酒及點心。

逾 679 平方米的宴會空間是承辦各類活動會議與夢幻婚禮的理想場所。酒店擁有 6 間宴會廳，其中大宴會廳占地 448 平方米，配備先進視聽設備和 LED 屏幕，並具備靈活多變的多功能廳，均配備專業影音設施。會議期間，經驗豐富的活動策劃與宴會團隊將全程護航，助力各類會議、宴會和活動的成功舉辦。

為了使凱悅天地會員可享受更多專屬禮遇，凱悅天地會員即刻起通過凱悅官方渠道預訂桃園國際機場凱悅酒店客房，並於即日起至 2025 年 3 月 31 日期間入住，每個認可房晚即可獲享額外 500 點獎勵積分的禮遇。如欲獲知更多凱悅酒店集團旗下新開業酒店會員專享活動。