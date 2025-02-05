與大S合作三年！代言品牌宣布「撤下廣告」 暖舉網按讚

女星徐熙媛大S過年期間與家人赴日旅行，因染上流感併發肺炎而猝逝，讓許多親友及粉絲悲痛不已，而生前愛美的她，有「美容大王」之稱，更是品牌代言人，如今突然離世令人不捨，品牌也透過社群發聲哀悼，並宣布撤下廣告，以表示對逝者尊重。

大S生前愛美，始終讓外貌保持絕美絕佳，還曾經出書分享保養撇步，當年這本《美容大王》更是蟬聯多週書店通路暢銷排行榜。至今仍是品牌的代言人，而就在大S驟然離世後，品牌也發出聲明表示，「懷著無比沉痛的心情，得知我們深愛的品牌代言人大S徐熙媛不幸離世，在與大S三年多的合作期間，我們深刻感受到大S對於美的追求以及對於生活的熟愛」。

品牌同時決定暫時撤下廣告，「以表達對逝者的尊重，也請大家一同緬懷她帶給我們的美好時光，大S的善良美好將永遠留存於我們心中」。