準備搶票！BLACKPINK Jisoo 巡演 台新卡友享優先購票

台新銀行持續創新金融服務與多元化品牌行銷策略，今年更進一步與娛樂領域合作，5日宣布成為韓國女子天團BLACKPINK成員JISOO首次個人粉絲見面演唱會《FAN EDITION : JISOO ASIA TOUR "LIGHTS, LOVE, ACTION!" IN TAIPEI》的冠名贊助商。台新卡友將可享有優先購票權益，這將是BLACKPINK合體回歸前珍貴的首場個人巡迴粉絲見面演唱會，亦是台新展現對客戶與年輕世代的重視與支持。

台新作為冠名贊助商，為迎接這場音樂盛事，將分波段推出多項台新專屬活動，持台新銀行任一信用卡或簽帳金融卡(包含Richart簽帳金融卡)，即可享有2025年2月22日優先購票，也推薦玫瑰卡(切換刷)卡友，看演唱會搭乘高鐵/臺鐵、入住指定飯店、或是餐廳用餐還有最高3.3%回饋，讓粉絲享有2025最棒禮物。

JISOO粉絲見面演唱會將於3月23日桃園會展中心舉行，並以高規格表演呈現，時間長達兩小時並包含多項粉絲互動環節，內容精彩豐富。其他詳細資訊，如售票方式與專屬台新福利，將於近期陸續公布，敬請粉絲們持續關注台新銀行官網與台新社交帳號。

台新多年來秉持認真、永續、創新的精神，長期推動藝術文化與運動的發展，以創新的金融服務滿足不同生活場景中的需求。台新銀行總經理林淑真表示，「選擇跨足娛樂休閒文化，主要是觀察到年輕世代對於演唱會及旅遊消費的熱情，期望透過這次贊助合作，更進一步貼近消費者生活圈，為客戶帶來更多驚喜與便利。」未來，台新銀行將持續探索多元跨領域合作機會，推動以客戶為中心的金融服務模式，讓「刷台新，享生活」的理念深入每位持卡人心中。