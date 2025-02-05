狂送200張江蕙演唱會門票！打開全聯PX Pay完成「這任務」即可抽
台語天后江蕙睽違10年重返舞台的珍貴機會，你把握住了嗎？全聯福利中心將送出100組江蕙演唱會門票，回饋忠實的PX Pay會員，只要2月28日前完成APP內指定的3項個人化任務，即可獲得抽獎機會，而且1人中獎，2人可以一起去看演唱會，真的是太幸福了！
「二姊」江蕙將從今年7月開始，自高雄巨蛋唱到台北小巨蛋，共計20場演出，日前開放實名登記購票，吸引超過260萬人瘋搶。全聯PX Pay「個人化專屬福利任務」的2月超狂限定獎勵，就是將抽出100組（每組2張，共計200張）票價4,880元江蕙演唱會門票，將一口氣抽出「7/12高雄場50組」、「8/30台北場25組」、「9/1台北場25組」，共計100組門票，快把握時間在2月28日前到全聯消費解鎖你的專屬任務，就有機會抽中。
全聯PX Pay的「個人化專屬福利任務」最大特色是，每月福利任務皆量身打造，任務的次數、金額，分別針對每位會員過往的消費行為，透過演算法設定出不一樣的「達陣門檻」，從去年5月推出後截至12月底，累計達成任務人次已超過210萬，各項數據顯示此功能有效提升會員黏著度，且有助於擴大會員經營的廣度和深度。
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