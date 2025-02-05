快訊

中國「地下代孕」跨國犯罪：百名泰女遭騙強迫取卵

老闆當主揪！彩券行+熟客42人集資中頭獎 84注無一落空

LINE免費貼圖8款！開工送2款「終身免費用」 精品款爽用180天

狂送200張江蕙演唱會門票！打開全聯PX Pay完成「這任務」即可抽

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
快打開PX Pay APP，點選福利任務查看「任務列表」，2月28日前到全聯消費解鎖你的專屬任務，就有機會抽中門票。圖／全聯福利中心提供
快打開PX Pay APP，點選福利任務查看「任務列表」，2月28日前到全聯消費解鎖你的專屬任務，就有機會抽中門票。圖／全聯福利中心提供

台語天后江蕙睽違10年重返舞台的珍貴機會，你把握住了嗎？全聯福利中心將送出100組江蕙演唱會門票，回饋忠實的PX Pay會員，只要2月28日前完成APP內指定的3項個人化任務，即可獲得抽獎機會，而且1人中獎，2人可以一起去看演唱會，真的是太幸福了！

「二姊」江蕙將從今年7月開始，自高雄巨蛋唱到台北小巨蛋，共計20場演出，日前開放實名登記購票，吸引超過260萬人瘋搶。全聯PX Pay「個人化專屬福利任務」的2月超狂限定獎勵，就是將抽出100組（每組2張，共計200張）票價4,880元江蕙演唱會門票，將一口氣抽出「7/12高雄場50組」、「8/30台北場25組」、「9/1台北場25組」，共計100組門票，快把握時間在2月28日前到全聯消費解鎖你的專屬任務，就有機會抽中。

全聯PX Pay的「個人化專屬福利任務」最大特色是，每月福利任務皆量身打造，任務的次數、金額，分別針對每位會員過往的消費行為，透過演算法設定出不一樣的「達陣門檻」，從去年5月推出後截至12月底，累計達成任務人次已超過210萬，各項數據顯示此功能有效提升會員黏著度，且有助於擴大會員經營的廣度和深度。

到全聯消費完成「PX Pay福利任務」 就抽100組幸運粉絲請你聽。圖／全聯福利中心提供
到全聯消費完成「PX Pay福利任務」 就抽100組幸運粉絲請你聽。圖／全聯福利中心提供
沒抽到江蕙演唱會別失望，到全聯消費完成「PX Pay福利任務」 就抽100組幸運粉絲請你聽。圖／全聯福利中心提供
沒抽到江蕙演唱會別失望，到全聯消費完成「PX Pay福利任務」 就抽100組幸運粉絲請你聽。圖／全聯福利中心提供

演唱會 舞台 門檻

延伸閱讀

到全聯完成PX Pay福利任務 抽100組江蕙演唱會門票

全聯將抽「江蕙演唱會門票」 PX Pay抽100組幸運粉絲

江淑娜「消失演藝圈10年」近況曝光 演藝圈好友揭她私下真面目

46歲玉女堅持不生 不科學美貌曝光了

相關新聞

UNIQLO : C春夏系列重點單品搶先看 肩背包790元入手

UNIQLO創意總監的Clare Waight Keller帶來的UNIQLO : C 2025春夏系列，以輕盈舒適的機...

狂送200張江蕙演唱會門票！打開全聯PX Pay完成「這任務」即可抽

台語天后江蕙睽違10年重返舞台的珍貴機會，你把握住了嗎？全聯福利中心將送出100組江蕙演唱會門票，回饋忠實的PX Pay...

開春最潮！Miu Miu全新Tyre運動鞋多色任選 輕快走跳

繼先前多次與New Balance聯名掀起一波運動鞋風潮後，Miu Miu再度以1990年代風格為靈感主軸，發表全新Ty...

情人節注目單品 CHARLES & KEITH愛心包有夠閃！

甜美的粉紅色系，也是點亮春天的色系之一。CHARLES & KEITH與PEDRO特別推出了2025情人節限定系列及精選...

LV x 村上隆聯名貼圖免費載！熊貓打招呼滿滿多巴胺

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）與日本知名藝術家村上隆劃時代的藝術聯名系列今年再度上市，路易威登也在此際...

2025 WW表展前哨戰開打了！PIAGET超薄陀飛輪新表曝光

隨著2025年的日內瓦鐘表與奇蹟（Watches & Wonders）即將來到，部分參展品牌也在近日發表了新品預覽，像是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。