UNIQLO : C春夏系列重點單品搶先看 肩背包790元入手

UNIQLO創意總監的Clare Waight Keller帶來的UNIQLO : C 2025春夏系列,以輕盈舒適的機能材質,結合創新設計與摩登色彩,為春夏造型再度展現她擅長的日常優雅。

設計師Clare Waight Keller分享:「2025年之始,我希望在全新UNIQLO : C系列中融入兩大核心元素:尼龍與色彩。休閒機能布料在日常穿搭單品中逐漸成為要角,更被運用在高端時尚品牌的時裝設計中。我想充分運用凸顯這類機能材質輕盈滑順、涼爽舒適的特性。其次,不同選色在機能材質上的表現張力同樣不容忽視,即便是鮮明大膽的橙紅色,也能透過尼龍的特性展現柔和感,運用不同材質搭配同色調的設計營造層次豐富的造型。」

這回也帶來因應換季天候必備的機能性設計。男裝BLOCKTECH防風雨單排釦大衣,運用經典英式中長版大衣剪裁搭配洗鍊精緻的隱藏拉鍊與暗釦細節,BLOCKTECH機能防風、防雨的同時又能維持透氣舒適的穿著感受,適合應對台灣多雨的生活情境;此外,推薦男裝寬版工裝短褲搭配長袖與短袖寬版襯衫層疊穿搭,輕鬆營造帶有潮流時尚感的都會休閒穿搭。

另外,特別選用帶有休閒感的尼龍材質表現高級時裝設計,展現獨有的休閒時尚氣息,多款輕量單品包含內裡帶有網眼設計的女裝無袖抓皺洋裝、下襬附有抽繩細節及多口袋設計的女裝拉鍊背心,以及以30丹輕量尼龍製成的男裝輕型立領外套,兼具舒適機能的流行設計也能輕鬆混搭各類型風格單品,適合整個春夏季穿著。

此外,本季也是UNIQLO:C首度推出女裝運動機能單品,以優良彈性機能材質搭配美型修身的剪裁設計,明亮色彩為春夏新生活注入無限活力。配件部份,休閒有型的澎軟肩背包790元共有四色之選;百搭的麂皮拼接休閒鞋,為時下受歡迎的復古薄底德訓鞋款式,有黑、白兩色。