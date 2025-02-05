快訊

中國「地下代孕」跨國犯罪：百名泰女遭騙強迫取卵

老闆當主揪！彩券行+熟客42人集資中頭獎 84注無一落空

LINE免費貼圖8款！開工送2款「終身免費用」 精品款爽用180天

聽新聞
0:00 / 0:00

開春最潮！Miu Miu全新Tyre運動鞋多色任選 輕快走跳

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
形象視覺中，Miu Miu女孩們選擇了以短褲、長襪、多層次背心、運動帽與咖啡色的Arcadie matelassé納帕軟皮手提包搭配新款Tyre運動鞋，顛覆想像。圖／Miu Miu提供
形象視覺中，Miu Miu女孩們選擇了以短褲、長襪、多層次背心、運動帽與咖啡色的Arcadie matelassé納帕軟皮手提包搭配新款Tyre運動鞋，顛覆想像。圖／Miu Miu提供

繼先前多次與New Balance聯名掀起一波運動鞋風潮後，Miu Miu再度以1990年代風格為靈感主軸，發表全新Tyre系列運動鞋，以輕快色彩搭配1990年代的設計風格，再度擴大的品牌的運動鞋款選擇，甜美也個性。

在該系列的形象視覺中，Miu Miu女孩們選擇了以短褲、長襪、多層次的背心、運動帽以及咖啡色的Arcadie matelassé納帕軟皮手提包。同時照片是先以橫向拍攝，讓模特兒橫躺，然後再轉正，因此呈現了輕微的違和感，也成為本次形象視覺特色。

原來全新Miu Miu Tyre系列鞋款使用了具耐磨損特點的橡膠鞋底，因此也是系列名稱Tyre（輪胎）的命名由來。鞋款共有綁帶設計與芭蕾舞鞋繫帶兩種款式，前者為日常穿搭的休閒款式，後者則將近年大熱的芭蕾舞鞋改造，賦予了也甜美、也優雅、也活力的特色。

鞋款使用了皮革與麂皮，讓運動鞋成為比日常更為輕奢的單品，同時並在鞋舌或是寬版魔鬼氈上結合了品牌的Miu Miu字樣；同時鞋內則搭配了軟墊設計與輕盈化的橡膠鞋底，顏色則有淺灰、亮黃、橄欖綠、象牙白等組合，訂價自33,500元至37,500元不等。

Miu Miu Tyre運動鞋綁帶亮黃色款，37,500元。圖／Miu Miu提供
Miu Miu Tyre運動鞋綁帶亮黃色款，37,500元。圖／Miu Miu提供
Miu Miu發表了新款Tyre系列運動鞋，並有綁帶、繫帶兩種設計與多重色彩。圖／Miu Miu提供
Miu Miu發表了新款Tyre系列運動鞋，並有綁帶、繫帶兩種設計與多重色彩。圖／Miu Miu提供
Miu Miu Tyre運動鞋芭蕾舞繫帶淡灰色款，33,500元。圖／Miu Miu提供
Miu Miu Tyre運動鞋芭蕾舞繫帶淡灰色款，33,500元。圖／Miu Miu提供
Miu Miu Tyre運動鞋綁帶橄欖綠色款，37,500元。圖／Miu Miu提供
Miu Miu Tyre運動鞋綁帶橄欖綠色款，37,500元。圖／Miu Miu提供

品牌 運動

延伸閱讀

削弱競爭力！美國取消「小額豁免」條款 恐衝擊Shein、Temu等電商

鞋全家福春節全面85折

浪漫與叛逆的二重性 Miu Miu 2025春夏 放肆甜美

奢侈品市況淡 小型精品當道

相關新聞

UNIQLO : C春夏系列重點單品搶先看 肩背包790元入手

UNIQLO創意總監的Clare Waight Keller帶來的UNIQLO : C 2025春夏系列，以輕盈舒適的機...

狂送200張江蕙演唱會門票！打開全聯PX Pay完成「這任務」即可抽

台語天后江蕙睽違10年重返舞台的珍貴機會，你把握住了嗎？全聯福利中心將送出100組江蕙演唱會門票，回饋忠實的PX Pay...

開春最潮！Miu Miu全新Tyre運動鞋多色任選 輕快走跳

繼先前多次與New Balance聯名掀起一波運動鞋風潮後，Miu Miu再度以1990年代風格為靈感主軸，發表全新Ty...

情人節注目單品 CHARLES & KEITH愛心包有夠閃！

甜美的粉紅色系，也是點亮春天的色系之一。CHARLES & KEITH與PEDRO特別推出了2025情人節限定系列及精選...

LV x 村上隆聯名貼圖免費載！熊貓打招呼滿滿多巴胺

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）與日本知名藝術家村上隆劃時代的藝術聯名系列今年再度上市，路易威登也在此際...

2025 WW表展前哨戰開打了！PIAGET超薄陀飛輪新表曝光

隨著2025年的日內瓦鐘表與奇蹟（Watches & Wonders）即將來到，部分參展品牌也在近日發表了新品預覽，像是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。