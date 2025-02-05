聽新聞
0:00 / 0:00
開春最潮！Miu Miu全新Tyre運動鞋多色任選 輕快走跳
繼先前多次與New Balance聯名掀起一波運動鞋風潮後，Miu Miu再度以1990年代風格為靈感主軸，發表全新Tyre系列運動鞋，以輕快色彩搭配1990年代的設計風格，再度擴大的品牌的運動鞋款選擇，甜美也個性。
在該系列的形象視覺中，Miu Miu女孩們選擇了以短褲、長襪、多層次的背心、運動帽以及咖啡色的Arcadie matelassé納帕軟皮手提包。同時照片是先以橫向拍攝，讓模特兒橫躺，然後再轉正，因此呈現了輕微的違和感，也成為本次形象視覺特色。
原來全新Miu Miu Tyre系列鞋款使用了具耐磨損特點的橡膠鞋底，因此也是系列名稱Tyre（輪胎）的命名由來。鞋款共有綁帶設計與芭蕾舞鞋繫帶兩種款式，前者為日常穿搭的休閒款式，後者則將近年大熱的芭蕾舞鞋改造，賦予了也甜美、也優雅、也活力的特色。
鞋款使用了皮革與麂皮，讓運動鞋成為比日常更為輕奢的單品，同時並在鞋舌或是寬版魔鬼氈上結合了品牌的Miu Miu字樣；同時鞋內則搭配了軟墊設計與輕盈化的橡膠鞋底，顏色則有淺灰、亮黃、橄欖綠、象牙白等組合，訂價自33,500元至37,500元不等。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言