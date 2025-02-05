開春最潮！Miu Miu全新Tyre運動鞋多色任選 輕快走跳

繼先前多次與New Balance聯名掀起一波運動鞋風潮後，Miu Miu再度以1990年代風格為靈感主軸，發表全新Tyre系列運動鞋，以輕快色彩搭配1990年代的設計風格，再度擴大的品牌的運動鞋款選擇，甜美也個性。

在該系列的形象視覺中，Miu Miu女孩們選擇了以短褲、長襪、多層次的背心、運動帽以及咖啡色的Arcadie matelassé納帕軟皮手提包。同時照片是先以橫向拍攝，讓模特兒橫躺，然後再轉正，因此呈現了輕微的違和感，也成為本次形象視覺特色。

原來全新Miu Miu Tyre系列鞋款使用了具耐磨損特點的橡膠鞋底，因此也是系列名稱Tyre（輪胎）的命名由來。鞋款共有綁帶設計與芭蕾舞鞋繫帶兩種款式，前者為日常穿搭的休閒款式，後者則將近年大熱的芭蕾舞鞋改造，賦予了也甜美、也優雅、也活力的特色。