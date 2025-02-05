情人節注目單品 CHARLES & KEITH愛心包有夠閃！

甜美的粉紅色系，也是點亮春天的色系之一。CHARLES & KEITH與PEDRO特別推出了2025情人節限定系列及精選單品，為二月帶來溫柔的氣息。

今年情人節，CHARLES & KEITH透過心型、蝴蝶結、花瓣等設計，帶來一系列甜美單品。當中外型有如愛心氣球的愛心硬殼包，選用壓克力材質製成立體愛心包型，閃耀著金屬鏡面光澤，結合可調節式的皮穿鍊帶，搭配日常服飾，輕鬆點亮整體造型，也是這次討論度最高的單品。

CHARLES & KEITH愛心硬殼包，3,290元。圖／CHARLES & KEITH提供 CHARLES & KEITH愛心硬殼包，3,290元。圖／CHARLES & KEITH提供

另有蝴蝶結長形肩背包，將蝴蝶結放大成腋下包尺寸搭配粉色緞面，蝴蝶結手提包則是小巧方形尺寸結合絲滑緞面，以及小花網紗手提包，網紗包身飾滿精緻的立體小花。CHARLES & KEITH這系列包款價位大約二千多元至三千多元，以沒負擔的價位為整體造型帶來更多搭配的樂趣。情人節系列鞋履也推出瑪莉珍、休閒鞋、裸跟鞋、 拖鞋等多種款式。

CHARLES & KEITH蝴蝶結長形肩背包，2,390元。圖／CHARLES & KEITH提供 CHARLES & KEITH蝴蝶結手提包，1,990元。圖／CHARLES & KEITH提供 CHARLES & KEITH小花網紗手提包，2,390元。圖／CHARLES & KEITH提供

PEDRO今年情人節系列同樣也有溫柔粉色系，為女孩們準備了心鏈單肩包梯與同色系的Nica緞面芭蕾舞平底鞋。同時也帶來中性設計到情侶款配件，像是採信封式翻蓋設計的皮革手機；女款Novo Eclipse運動鞋重現復古薄底跑鞋風潮，以及男款Novo Cyclone運動鞋，銀灰交織的鞋身，充滿時髦的運動氛圍。