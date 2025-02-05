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LINE免費貼圖8款！開工送2款「終身免費用」 精品款爽用180天

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LV x 村上隆聯名貼圖免費載！熊貓打招呼滿滿多巴胺

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
路易威登x村上隆藝術聯名限定貼圖以超扁平世界經典動物角色熊貓為主角。圖／路易威登提供
路易威登x村上隆藝術聯名限定貼圖以超扁平世界經典動物角色熊貓為主角。圖／路易威登提供

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）與日本知名藝術家村上隆劃時代的藝術聯名系列今年再度上市，路易威登也在此際透過台灣LINE官方帳號推出「路易威登 x 村上隆藝術聯名限定貼圖」，自即日起至3月6日止，只要加入路易威登Line官方好友即可免費下載，使用期效為180天。

「路易威登 x 村上隆藝術聯名限定貼圖」以日本藝術家村上隆所創作的超扁平世界經典動物角色熊貓為主角，從經典硬箱一躍而出，遨遊於路易威登色彩繽紛的Monogram Multicolore中。一系列精選日常用語包括Hi、Please、Good Job、Yeah、Let’s go、Thank You、Ok等用語，貼圖生動活潑。

路易威登x村上隆藝術聯名限定貼圖。圖／路易威登提供
路易威登x村上隆藝術聯名限定貼圖。圖／路易威登提供

日本 藝術家 貼圖

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