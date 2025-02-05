LV x 村上隆聯名貼圖免費載！熊貓打招呼滿滿多巴胺

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）與日本知名藝術家村上隆劃時代的藝術聯名系列今年再度上市，路易威登也在此際透過台灣LINE官方帳號推出「路易威登 x 村上隆藝術聯名限定貼圖」，自即日起至3月6日止，只要加入路易威登Line官方好友即可免費下載，使用期效為180天。

「路易威登 x 村上隆藝術聯名限定貼圖」以日本藝術家村上隆所創作的超扁平世界經典動物角色熊貓為主角，從經典硬箱一躍而出，遨遊於路易威登色彩繽紛的Monogram Multicolore中。一系列精選日常用語包括Hi、Please、Good Job、Yeah、Let’s go、Thank You、Ok等用語，貼圖生動活潑。 路易威登x村上隆藝術聯名限定貼圖。圖／路易威登提供