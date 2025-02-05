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2025 WW表展前哨戰開打了！PIAGET超薄陀飛輪新表曝光

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
PIAGET發表了2025 Pre WW表展新品，以超薄手動上鏈陀飛輪機芯，再度延續品牌的超薄風DNA。圖／PIAGET提供
PIAGET發表了2025 Pre WW表展新品，以超薄手動上鏈陀飛輪機芯，再度延續品牌的超薄風DNA。圖／PIAGET提供

隨著2025年的日內瓦鐘表與奇蹟（Watches & Wonders）即將來到，部分參展品牌也在近日發表了新品預覽，像是伯爵（PIAGET）便釋出全新Polo系列鈦金屬超薄鏤空飛行陀飛輪腕表，再度延續了品牌引以為傲的超薄風格與玩家收藏等級的複雜功能。

將在今年4月開展的鐘表與奇蹟（Watches & Wonders）表展，包含以Richemont Group集團品牌為主力，同時也有如勞力士、帝舵以及獨立製表品牌參加，目前為止參展品牌數約為60個一線品牌、聲勢浩大，堪稱全世界最大規模的頂級鐘表珠寶展會。

於1874年在瑞士La Côte-aux-Fées仙子坡展開第一頁的伯爵（PIAGET），則是在1950年代成為超薄機芯的先鋒，並在2,010年後仍不斷改寫世界紀錄，日新又新。本次新款Polo系列鈦金屬超薄鏤空飛行陀飛輪腕表使用了自600P超薄機芯改造的642超薄鏤空陀飛輪機芯，由175個零件組成的機芯厚度僅4毫米、安置於表殼內也僅9.8毫米，因此呈現了穠纖合度的優雅尺寸，可輕鬆收納於西裝袖口內。

44毫米的Polo系列表殼融合了圓形與枕型，是PIAGET愛用的形中形（shape in shape）設計手法。鏤空的機芯並將陀飛輪視窗設計於12點鐘方向，可看到融合品牌首字母的大寫P字，六點鐘方向則有著高精密的南北月相顯示，每122年僅有一日誤差，訂價337萬元。

由175個零件組成的642機芯厚度僅4毫米、安置於表殼內也僅9.8毫米，加上使用鈦金屬為表殼，相對輕盈、舒適。圖／PIAGET提供
由175個零件組成的642機芯厚度僅4毫米、安置於表殼內也僅9.8毫米，加上使用鈦金屬為表殼，相對輕盈、舒適。圖／PIAGET提供
12點鐘方向的陀飛輪視窗，正與6點鐘方向的南北精密月相呈現視覺的對比與平衡。圖／PIAGET提供
12點鐘方向的陀飛輪視窗，正與6點鐘方向的南北精密月相呈現視覺的對比與平衡。圖／PIAGET提供
封閉式後底蓋有著伯爵的家徽圖騰。圖／PIAGET提供
封閉式後底蓋有著伯爵的家徽圖騰。圖／PIAGET提供
具有陀飛輪、精密月相顯示的642機芯，是由2003年發表的600機芯改造、進化而來。圖／PIAGET提供
具有陀飛輪、精密月相顯示的642機芯，是由2003年發表的600機芯改造、進化而來。圖／PIAGET提供

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