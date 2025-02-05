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拿坡里「買炸雞送披薩」現省290！漢堡王推8款優惠組合
隨著民眾新年開工，並且將迎來補班日，「拿坡里披薩．炸雞」限時推出「買炸雞送披薩」優惠方案，現省290元。「漢堡王」則推出8款優惠券，可享點心、套餐等不同優惠。
「拿坡里披薩．炸雞」自即日起至2月18日期間，推出「買1送1」方案，凡內用或外帶6塊炸雞桶，即贈送小披薩1個，原價680元，優惠價390元。另外三商i美食卡會員，2月15日前使用5點就可兌換優惠券，憑券外帶、內用6塊炸雞桶，贈送小披薩1個，優惠價380元。
「漢堡王」自2月6日至2月10日推出限時5天的「蛇PRISE」優惠券，包含點心、雙堡組、單人套餐、雙人套餐，共8款明星商品可供選擇。其中包括「買10塊雞塊送6塊雞塊」、「買大洋蔥圈送小洋蔥圈」、「買大薯送小薯」、「買雞薯條8入送黃金QQ球3入」等優惠，另外「雙層華堡＋美式花生雙層脆雞堡」優惠價249元、「華堡＋華堡＋小洋蔥圈＋小薯＋中飲2杯」優惠價279元。
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