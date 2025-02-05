備戰元宵節燈會 7-ELEVEN 熱點門市增備貨量、賣燈籠

滿足元宵節、西洋情人節採買需求，統一超（2912）7-ELEVEN集結全台逾7,000家門市備戰，針對燈會重點熱點區域增加備貨量與人力、再鎖定IP肖像商機，首度開賣五款DIY卡通七彩炫光燈籠，搶攻節慶商機。

據外部市場觀察，今年各地元宵燈會超過50場，7-ELEVEN觀察消費者需求，每年滾動式調整支援行動，尤其針對重點熱點區域近千家門市以及風景區、交通轉運及觀光型商場等，備貨量較平日增三倍、動員兩倍人力支援。同時因應「2025年桃園燈會」出動「OPEN!行動購物車1.0」以小型門市型態駐點，提供逾百款商品，包含CITY系列飲品、常溫、飲料、零食及保暖用品等，隨時滿足消費者採買需求。

超萌燈籠一次蒐集！7-ELEVEN鎖定IP肖像商機，自去年首度開賣五款DIY卡通七彩炫光燈籠，發現買氣比起一般傳統燈籠買氣增五成，今年擴大一倍商品數量，自即日起於全台門市開賣十款「2025元宵卡通燈籠」，今年除了有七彩炫光外，更首度以大頭造型設計並集結超人氣三麗鷗明星酷洛米、Hello Kitty，以及迪士尼經典人氣角色小熊維尼、奇奇蒂蒂、米奇等，另外小朋友最愛超人力霸王超人力霸王、貓貓蟲咖波、SNOOPY、哆啦A夢以及蠟筆小新也同步登場，單個49元帶回家；人氣大明星OPEN將也不缺席，「OPEN!蛇來運轉燈籠」組裝簡易上手，單筆加價購59元就可獲得！

元宵節吃湯圓最應景！7-ELEVEN推出多款湯品及湯圓優惠，獨家販售鮮芋仙紅豆芋泥湯圓、鮮芋仙紫米地瓜湯圓，還有可愛肖像包裝的「桂冠焦糖布丁湯圓」或「桂冠紫糯米芋泥湯圓」即日起至2月18日湯圓全品項兩件88折、3件79折。此外，7-ELEVEN旗下外送平台foodomo 更在2月12日至14日推出「愛在元宵節」活動，消費滿329元享8折，最高折100元，不限新舊客可使用2次，折上折更優惠！

不僅如此，為掌握元宵商機，CITY TEA也特別開發「團圓紅豆湯」，內含桂冠芝麻小圓子+小紅白湯圓，搭配濃郁細膩的紅豆湯底，不僅美味，更傳遞了溫暖與團圓意涵。不論是家人聚餐後的甜點時光，還是獨自享受片刻的溫暖慰藉，陪伴消費者度過元宵溫馨時刻。2月5日至2月18日新品嘗鮮價65元(原價75元)，數量有限，售完為止。