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最甜美情人節！Tiffany、蕭邦用浪漫粉色表達永恆愛意

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
蕭邦My Happy Hearts系列耳環，符合倫理道德標準的18K玫瑰金鑲嵌粉紅色蛋白石，84,000元。圖／蕭邦提供
蕭邦My Happy Hearts系列耳環，符合倫理道德標準的18K玫瑰金鑲嵌粉紅色蛋白石，84,000元。圖／蕭邦提供

西洋情人節將至，珠寶品牌蒂芙尼（Tiffany & Co.，簡稱Tiffany）與蕭邦（Chopard）不約而同主打粉色調的珠寶，透過浪漫甜美的色彩，傳遞著幸福與希望，是情人節送禮的完美選擇。

Tiffany & Co.於情人節前夕推出全新窄版設計的Tiffany Lock 粉色剛玉款，更為纖細的線條和配戴感讓混搭疊戴變得更輕鬆容易，柔美的色調為情感注入溫柔的愛、浪漫的情感與純真的幸福。系列新作包含耳環、鏈墜、手環及戒指，每顆粉色剛玉皆以Tiffany的高標準精心挑選、手工鑲嵌，為愛情的永恆與珍貴留下溫柔純真的幸福紀念。

此外，Tiffany & Co.不同系列的設計也乘載了多樣的情感寓意，見證愛的多元樣貌：Tiffany HardWear擁有獨具辨識度的鏈結，象徵愛的變革之力；Elsa Peretti® Open Heart鏤空心形珠寶則以經典的造型線勒出深情的樣貌；Jean Schlumberger by Tiffany十六石戒指則以鑲嵌技術展現愛的滋養能量；藍盒子的訂情鑽戒無疑是愛情的永恆象徵。

蕭邦始終秉持著以珠寶傳遞情感的使命，其中「愛」的元素在品牌中擁有獨特的地位。Happy Hearts系列珠寶結合品牌經典的「心形」圖案與獨門的滑動鑽石，以溫暖的光芒傳遞愛的喜悅。開放式的戒指與手環設計，更巧妙地運用兩個交替的心形，一端大型玫瑰金心形鑲嵌浪漫柔美的粉紅色蛋白石，另一端則為滑動鑽石的小巧心形，象徵著愛情的自由與無拘無束，完美契合情人節浪漫氛圍。而Happy Diamonds滑動鑽石亦有手掌造型的選擇，搭配3顆滑動鑽石，彷彿另一半始終緊密相依的溫暖擁抱。

Tiffany Lock 18K玫瑰金鑲嵌粉色藍寶石鏈墜小型款。圖／Tiffany提供
Tiffany Lock 18K玫瑰金鑲嵌粉色藍寶石鏈墜小型款。圖／Tiffany提供
Happy Hearts系列手環，符合倫理道德標準的18K玫瑰金鑲嵌粉紅色蛋白石與單顆滑動鑽石，13萬7,000元。圖／蕭邦提供
Happy Hearts系列手環，符合倫理道德標準的18K玫瑰金鑲嵌粉紅色蛋白石與單顆滑動鑽石，13萬7,000元。圖／蕭邦提供
蕭邦Happy Hearts 系列戒指，符合倫理道德標準的18K玫瑰金鑲嵌粉紅色蛋白石與單顆滑動鑽石，85,000元。圖／蕭邦提供
蕭邦Happy Hearts 系列戒指，符合倫理道德標準的18K玫瑰金鑲嵌粉紅色蛋白石與單顆滑動鑽石，85,000元。圖／蕭邦提供
蒂芙尼Elsa Peretti Open Heart系列18K心形鍊墜及鋪鑲鑽石胸針。圖／Tiffany提供
蒂芙尼Elsa Peretti Open Heart系列18K心形鍊墜及鋪鑲鑽石胸針。圖／Tiffany提供
My Happy Hearts系列項鍊，符合倫理道德標準的18K玫瑰金，67,000元。圖／蕭邦提供
My Happy Hearts系列項鍊，符合倫理道德標準的18K玫瑰金，67,000元。圖／蕭邦提供
Tiffany Lock 18K玫瑰金鑲嵌粉色藍寶石耳環小型款。圖／Tiffany提供
Tiffany Lock 18K玫瑰金鑲嵌粉色藍寶石耳環小型款。圖／Tiffany提供
Tiffany HardWear 18K黃金漸層扣環項鏈。圖／Tiffany提供
Tiffany HardWear 18K黃金漸層扣環項鏈。圖／Tiffany提供
Tiffany Lock 18K玫瑰金鑲嵌粉色藍寶石戒指。圖／Tiffany提供
Tiffany Lock 18K玫瑰金鑲嵌粉色藍寶石戒指。圖／Tiffany提供
蕭邦Happy Diamonds系列戒指，18K白金鑲嵌鑽石，18萬4,000元。圖／蕭邦提供
蕭邦Happy Diamonds系列戒指，18K白金鑲嵌鑽石，18萬4,000元。圖／蕭邦提供
蕭邦Happy Diamonds系列手鍊，18K玫瑰金鑲嵌鑽石，73,000元。圖／蕭邦提供
蕭邦Happy Diamonds系列手鍊，18K玫瑰金鑲嵌鑽石，73,000元。圖／蕭邦提供
Tiffany Lock 18K玫瑰金鑲嵌粉色藍寶石窄版手環。圖／Tiffany提供
Tiffany Lock 18K玫瑰金鑲嵌粉色藍寶石窄版手環。圖／Tiffany提供

Tiffany 情人節 珠寶

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