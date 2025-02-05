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最甜美情人節！Tiffany、蕭邦用浪漫粉色表達永恆愛意
西洋情人節將至，珠寶品牌蒂芙尼（Tiffany & Co.，簡稱Tiffany）與蕭邦（Chopard）不約而同主打粉色調的珠寶，透過浪漫甜美的色彩，傳遞著幸福與希望，是情人節送禮的完美選擇。
Tiffany & Co.於情人節前夕推出全新窄版設計的Tiffany Lock 粉色剛玉款，更為纖細的線條和配戴感讓混搭疊戴變得更輕鬆容易，柔美的色調為情感注入溫柔的愛、浪漫的情感與純真的幸福。系列新作包含耳環、鏈墜、手環及戒指，每顆粉色剛玉皆以Tiffany的高標準精心挑選、手工鑲嵌，為愛情的永恆與珍貴留下溫柔純真的幸福紀念。
此外，Tiffany & Co.不同系列的設計也乘載了多樣的情感寓意，見證愛的多元樣貌：Tiffany HardWear擁有獨具辨識度的鏈結，象徵愛的變革之力；Elsa Peretti® Open Heart鏤空心形珠寶則以經典的造型線勒出深情的樣貌；Jean Schlumberger by Tiffany十六石戒指則以鑲嵌技術展現愛的滋養能量；藍盒子的訂情鑽戒無疑是愛情的永恆象徵。
蕭邦始終秉持著以珠寶傳遞情感的使命，其中「愛」的元素在品牌中擁有獨特的地位。Happy Hearts系列珠寶結合品牌經典的「心形」圖案與獨門的滑動鑽石，以溫暖的光芒傳遞愛的喜悅。開放式的戒指與手環設計，更巧妙地運用兩個交替的心形，一端大型玫瑰金心形鑲嵌浪漫柔美的粉紅色蛋白石，另一端則為滑動鑽石的小巧心形，象徵著愛情的自由與無拘無束，完美契合情人節浪漫氛圍。而Happy Diamonds滑動鑽石亦有手掌造型的選擇，搭配3顆滑動鑽石，彷彿另一半始終緊密相依的溫暖擁抱。
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