揪聚會新招！全新「Apple Invites」幫你快速發邀函、統計人數 還可以共享相簿

想要跟朋友約聚會只能另外拉新群組討論？蘋果今日推出全新「Apple Invites」App，讓iPhone使用者迅速建立自訂邀請函，在各種場合向親朋好友發送邀請，也能快速管理RSVP，建立Apple Music播放列表，甚至在活動後協作共享相簿，這個功能要有訂閱iCloud+的用戶才可建立邀請函，但無論是否有Apple帳號或蘋果裝置的用戶都可以參與RSVP回覆確認是否出席。

使用者可從自己的相簿或App內建一系列可代表各種場合與主題的精選圖片挑選1張圖片，以開始建立自訂的邀請函。邀請函更整合「地圖」和「天氣」App，為賓客提供前往活動的路線以及當天的天氣預報。建立後只要拷貝連結，並透過通訊平台傳送給家人和朋友即可。每場活動最多可邀請100位賓客，可主辦的活動數量則沒有上限。發出邀請後，主辦人也能持續透過Apple Invites完整掌握活動邀請的細節，包括檢視和管理活動、透過連結分享邀請函、檢視RSVP回覆，以及預覽活動時呈現的資訊。

此外，活動賓客可透過邀請函內指定「共享的相簿」協作編輯照片和影片，輕鬆保存重要回憶並回顧活動精華。協作的播放列表讓有訂閱Apple Music的用戶能一起打造活動專屬的音樂清單，讓活動賓客可直接透過「Apple Invites」點選並聆聽。