星宇航空神戶航線開賣 4月18日起台北、台中每周10班

星宇航空今宣布，將於神戶機場國際線航廈啟用首日4月18日，同日開航台北-神戶、台中-神戶二條航線，為首家直飛神戶的國籍航空公司，並於今日起全面開賣，未來神戶航線將以A321neo客機飛航，提供台北-神戶每周3班、台中-神戶每周7班往返服務，並將於4月18日增飛台北-神戶來回航班。

星宇航空表示，神戶作為日本的重要港口，擁有濃厚的異國風情，更是日本知名的甜點之城，周邊也擁有以金泉與銀泉聞名的有馬溫泉、有自然景觀和地產美食的淡路島。此外，神戶緊鄰京阪地區，是連結關西與世界的重要樞紐，即將登場的2025世界博覽會，可選擇從神戶進出，避開繁忙的都市人潮。

星宇航空指出，此次與各大旅行社合作推出神戶進出團體行程，最低價3萬6800元起，行程以神戶為起點，一次涵蓋京阪神及四國景點，包括京都、奈良、大阪、姬路、岡山、高松等地，詳情可洽可樂旅遊、東南旅遊、喜鴻假期、雄獅旅遊等各大旅行業者。

另外，為歡慶神戶線開航，星宇航空也與玉山銀行推出專屬聯名卡卡友優惠，2月5日至3月31日持玉山星宇航空聯名卡於星宇航空官網或App訂購台灣出發到神戶的機票，輸入優惠代碼「ESUKB1500」，可享限量2千份的1500元折扣。

星宇航空也說，此次與日系保養品牌資生堂國際櫃合作，祭出「極上御藏」系列產品，首航日每位從台北、台中出發的商務艙旅客，都可以獲得系列套組；而於4月搭乘台北、台中出發神戶航線的所有商務艙旅客即贈「極上御藏」經典系列三件組；另於4月1日至5月17日搭乘星宇航空日本所有航線的全艙等旅客憑登機證可至全台資生堂國際櫃兌換限量好禮。