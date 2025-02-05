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星宇宣布神戶航線正式開賣 台北、台中皆有飛

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
星宇航空0205開賣神戶航線，預計0418開航，成為台灣的第一家飛往神戶機場的航空公司。（星宇提供）
星宇航空0205開賣神戶航線，預計0418開航，成為台灣的第一家飛往神戶機場的航空公司。（星宇提供）

星宇航空（2646）5日宣布，將於4月18日神戶機場國際線航廈啟用首日，同日開航台北-神戶、台中-神戶二條航線，為首家直飛神戶的國籍航空公司，並於5日全面開賣。未來星宇航空神戶航線，將以A321neo客機飛航，提供台北-神戶每週三班、台中-神戶每週七班往返服務，此外，為歡慶神戶機場國際線盛大啟用，特別安排4月18日當日增飛台北-神戶來回航班。

星宇航空指出，神戶航點為旅客開啟探索日本的新門戶，作為日本的重要港口，神戶擁有濃厚的異國風情，更是日本知名的甜點之城。神戶市周邊也擁有多樣的觀光資源，如以金泉與銀泉聞名的有馬溫泉、以壯麗的自然景觀和獨特的地產美食吸引無數遊客的淡路島。神戶緊鄰京阪地區，是連結關西與世界的重要樞紐，即將登場的2025世界博覽會，選擇從神戶進出，不僅能享受便捷的交通，還能避開繁忙的都市人潮，輕鬆展開愉快的旅程。旅客還可靈活規劃行程，例如從神戶入境探索關西，再從大阪或高松離境，體驗更具彈性且多樣化的行程安排。

星宇航空與各大旅行社皆有合作推出神戶進出團體行程，最低價$36,800起，行程以神戶為起點，從關西門戶展開精彩旅程，一次涵蓋京阪神及四國的精華景點，包括京都、奈良、大阪、姬路、岡山、高松等地，讓旅客輕鬆探索關西的繁華及歷史感，並感受四國的獨特魅力。詳情請洽可樂旅遊、東南旅遊、喜鴻假期、雄獅旅遊等各大旅行業者。另外，為慶祝神戶線開航，星宇航空也與玉山銀行推出專屬聯名卡卡友優惠，2025/2/5-2025/3/31 持玉山星宇航空聯名卡於星宇航空官網或App訂購台灣出發到神戶的機票，輸入優惠代碼【ESUKB1500】立即享限量2,000份的1,500折扣。

此外，星宇航空更與資生堂國際櫃合作，推出「極上御藏」系列產品，首航日每位從台北/台中出發的首航商務艙旅客，都可以獲得資生堂國際櫃頂級系列「極上御藏」系列套組；而於4月份搭乘台北/台中出發神戶航線的所有商務艙旅客即贈「極上御藏」經典系列三件組；另於4月1日-5月17日搭乘星宇航空日本所有航線的全艙等旅客憑登機證可至全台資生堂國際櫃兌換限量好禮。

星宇航空 神戶

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