日本第一男！目黑蓮任FENDI大使首度擔綱形象廣告

FENDI發布由品牌全球男裝大使、日本演員，同時也是J-pop男團Snowman成員的目黑蓮擔綱演繹的FENDI全新2025春夏男裝系列廣告。這位被稱為日本「國寶級帥哥」的男星於2024年2月接下FENDI首位日本男裝品牌大使的頭銜並出席了六月在米蘭舉行的2025春夏男裝大秀，更於去年底亮相FENDI東京表參道店，出任2024年假日季節點燈活動的嘉賓。

系列形象廣告由義大利多才多藝的藝術家Nico Vascellari擔任創意與影片指導，現代奢華的鏡頭下，目黑蓮置身在由落地的柔和淺藍色窗簾前，清新寧靜的空靈氛圍讓人想到同樣由Nico Vascellari設計的FENDI 2024春夏男裝秀場。目黑蓮在形象中演繹了FENDI衣櫃裡最重要的基本單品，用柔和的方式表達出這個時代男性身上的陽剛氣質。

2025年適逢FENDI品牌歡慶成立百年，由配件和男裝藝術總監Silvia Venturini Fendi設計的FENDI 2025春夏男裝系列，昇華了早於1990年FENDI首次推出男裝廓形之前的設計元素。經典的制服元素透過礦物色調的雪酪和薄霧、象牙白、焦糖和酪乳，以及柔和的藍色、自然的靛藍、黑色和森林綠色等柔和的色調重新演繹。馬德拉斯格紋西服和細條紋線讓人想到FENDI招牌的Selleria縫線，FENDI Crest紋章盾牌圖案展現FENDI俱樂部的介於運動與儀式間的獨特定位。