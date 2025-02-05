29國參與台北書展 看見台灣夢想

為期六天的台北國際書展昨於世貿一館開幕，今年國中生首次拿到文化幣，加上還在放寒假，輕小說與漫畫區人潮洶湧，連文學書區也看到不少年輕學生。

除了國際書展外，台北國際動漫節、FF44開拓動漫祭、CWT69同人誌販售會等展覽，也將在本周相繼登場，不過由於周六適逢補班日，預估周日人潮恐擠爆。

賴清德總統昨出席台北國際書展開幕典禮，他首次以總統身分逛書展買書開「總統書單」，一小時逛展買了四十八本書，包括王鼎鈞百歲作品「江河旋律」、張忠謀自傳、黃仁勳傳記「輝達之道」，以及呼應立法院現況的「台灣審議民主的進化時代」。

賴清德參訪台大出版中心時，還選了多本政治類書籍。日前曾提出中國大陸應回收俄占領土地引發國際熱議的他，主動點名探討中國大陸為何攻擊台灣的「為什麼是台灣：中國領土完整的地緣戰略理由」。他也關注探討外省人國族認同問題的「逃離中國」，並帶走呼應立法院與預算議題的「台灣審議民主的進化時代」。參訪台漫館時，身為資深棒球迷的他，拿起棒球漫畫「決勝球！」看得津津有味。

「投資股票有賺有賠，但投資自己是穩賺不賠。」賴清德說，知識就是力量，買書看書是非常值得做的事情，鼓勵國人踴躍參加。

台北國際書展今年有來自廿九國、國內外五○四家出版社參與，其中台灣海洋大學今年與清華大學以「壯闊波瀾，學海啟航」為題，共同主辦大學出版社聯展，展售十一所大學，還安排卅三場大師講座。

台北書展基金會董事長吳韻儀說，今年書展舉辦超過一千場活動，讓大家走進書展就像開啟一個福袋，期盼大家透過出版看到台灣是有溫度、有情緒、有情感、有夢想的一群人，「我們會創造自己的未來」。

台北國際動漫展則從六日至十日於南港展覽館一館登場，今年海外亮點卡司包含曾聲演「膽大黨」聲優若山詩音、日本漫畫家高橋留美子原著「亂馬二分之一」女主角天道茜聲優日高法子都將來台辦簽名會；開拓動漫祭則是在七日至九日，於花博公園爭艷館舉行；台灣同人誌販售會則是本周末（八、九日）在台灣大學綜合體育館登場。