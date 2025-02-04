聽新聞
0:00 / 0:00
開幕才3年！台中唯一「橘色涮涮屋」要搬家了
橘色搬家了！知名火鍋「橘色涮涮屋 台中新光店」傳出將於3月2日劃下句點，並將搬遷至市政路上。對於喜愛吃橘色的台中粉絲，未來別跑錯地方。
自2001年創立至今的橘色涮涮屋，主打日本和牛、美國頂級牛小排、澳洲M9和牛肩卷等不同的鍋物套餐，獲得許多消費者青睞。2021年11月，橘色首度跨出台北，插旗台中新光三越，乃是當時第4間門市。店內由日本建築師丹下憲孝操刀設計，全店佔地近百坪，共提供70席座位，並規劃有「單人鍋物吧檯區」。
在開幕剛滿3年之際，「橘色涮涮屋 台中新光店」傳出將於3月2日後搬遷，新址位於台中市政路上，過去為「溫十八溫體牛火鍋」。實際向業者求證，業者也表示，此次新分店採皆邊獨立店面，預定將於3月下旬開始營業。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言