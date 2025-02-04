開幕才3年！台中唯一「橘色涮涮屋」要搬家了

橘色搬家了！知名火鍋「橘色涮涮屋 台中新光店」傳出將於3月2日劃下句點，並將搬遷至市政路上。對於喜愛吃橘色的台中粉絲，未來別跑錯地方。

自2001年創立至今的橘色涮涮屋，主打日本和牛、美國頂級牛小排、澳洲M9和牛肩卷等不同的鍋物套餐，獲得許多消費者青睞。2021年11月，橘色首度跨出台北，插旗台中新光三越，乃是當時第4間門市。店內由日本建築師丹下憲孝操刀設計，全店佔地近百坪，共提供70席座位，並規劃有「單人鍋物吧檯區」。