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獨／陪伴台中31年！全台最老「TGI Friday's」熄燈倒數

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「TGI Friday's台中英才店」為目前台灣歷史最悠久的分店。圖／擷取自GOOGLE MAP
「TGI Friday's台中英才店」為目前台灣歷史最悠久的分店。圖／擷取自GOOGLE MAP

青春的回憶又少一間！創立於1994年、現存全台最老的「TGI Friday's 台中英才店」，近期傳出進入營業倒數階段，即將結束約31年的歷史。業者表示，此次乃是針對商圈轉移進行遷址，隨著英才店結束營業，預計今年4月前將會再開設「台中崇德店」。對於英才店擁有特殊記憶的民眾，恐怕得把握最後的機會。

美式餐廳「TGI Friday's」自1991年正式登台，在台北市敦化北路開設全台首間分店，後又陸續拓展台灣市場。其中位於台中台灣大道、英才路口的英才店，創立於1994年，乃是全台灣第二間分店。隨著創始店於2016年2月熄燈，英才店也成為目前全台歷史最悠久的TGI Friday's分店，陪伴許多中台灣民眾的青春歲月。

近期TGI Friday's英才店傳出倒數歇業的消息。開展餐飲集團表示，隨著商圈轉移，英才店即將遷址至崇德店，新店預計在今年4月前開幕，目前已經進入人才招募階段，全台分店會維持為18間店，其中台中共2間。至於英才店最後的營業日期，目前尚在協商當中，無法對外公佈。業者並表示，TGI Friday's雖在美國申請破產保護，但在台仍穩定拓展，敬請消費者安心。

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