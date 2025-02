台北國際書展今登場 11大學攜手聯展提供千種學術著作

2025台北國際書展(TIBE)今日開展,國立台灣海洋大學今年與國立清華大學以「壯闊波瀾,學海啟航」為題,共同主辦大學出版社聯展,於D620展位展售11所大學近千種學術著作,並於6天中安排33場大師講座。

今年大學出版社聯展由中山大學、中央大學、中興大學、成功大學、政治大學、清華大學、台北藝術大學、台灣師範大學、台灣海洋大學等11所大學組成,各校皆具學術特色,展現文化、科技、歷史與藝術等多元領域的卓越成果。

海大表示,大學出版社聯展也提供購書優惠折扣,單本9折、3本85折、5本79折,另憑國內各級學校教職員及學生證不限本數79折,使用文化幣亦享不限本數全面79折。同時也結合博客來、誠品等網路書展全面79折優惠。

海大媒體公關暨出版中心為全台唯一以「海洋」為主軸的大學出版中心,海大指出,今年主打書為《乘風躍浪:定錨下一個海洋世代》,以31個行動方案提出未來海洋世代的發展願景。

此外,海大也與國家地理雜誌合作出版《海洋科學概論暨其時代議題-增修版》淺顯易懂解釋海洋科學原理;院士廖一久率全球頂尖水產養殖專家執筆的專業書籍《Mullet and Its Aquaculture》、《Progress of Shrimp and Prawn Aquaculture in the World》、《COBIA AQUACULTURE: Research, Development and Commercial Production》;以及提供型態描述、完整分類文獻資料的甲殼類專業書籍《台灣鎧甲蝦類誌》、《台灣蟹類誌》、《台灣寄居蟹類誌》等。

教育與人文方面,海大也表示,提供介紹漁業文化與漁村文化的《來到漁玩》系列繪本及《漁村尋寶之旅》;休閒漁業與漁村的旅遊資訊《請問漁村怎麼玩》;以及由作家由廖鴻基編著的海洋文學作品《北方海岸的漁村故事》、《沒有掌聲的討海人》等著作。