粉紅泡泡滿滿！7-ELEVEN「草莓季」烘焙甜點新品激發少女心 加碼「藍莓起司」霜淇淋限時買1送1

7-ELEVEN搶攻粉色浪漫商機，從粉嫩嫩的草莓季一直到充滿夢幻氛圍的西洋情人節，一次推出全新自有品牌烘焙甜點、主題專案架、茶飲、思樂冰以及雪淋霜霜淇淋、i預購等8大類別、線上線下逾50款商品齊發，更同步推出超萌IP肖像周邊小物預購，2月5日起至3月4日指定商品任選2件8折、3件7.7折，一起享受「莓」好春日。

愛嚐鮮新品的民眾，CITY TEA開春好滋味推出限定飲品「莓好果粒冰茶」，英式紅茶基底，搭配富含果肉、果凍、椰果的草莓果粒，口感飲品愛好者必喝，OPENPOINT行動隨時取即日起至2月10日4杯200元。思樂冰則推出「魅力莓法擋草莓乳酸風味」，酸甜滋味加上粉嫩顏色，超級夢幻。

而不管春夏秋冬都要吃的霜淇淋，本月則是推出「藍莓起司」新口味，2月5日起自3月4日，以奧地利藍莓與丹麥巧達起司打造極具層次感的風味，入口清爽藍莓果香、尾韻淡淡起司鹹香，每一口都帶來細膩而豐富味蕾享受。「酷聖霜」霜淇淋門市也有使用甘王草莓製作的「草莓卡士達」霜淇淋同步熱賣中，活動檔期內每周五、六、日憑指定支付工具享第2件半價；2月7至2月9日憑icash Pay購買「雪淋霜」、或「酷聖霜」霜淇淋享有全口味買1送1。

另外，自有品牌烘焙甜點也是草莓季重點主打，全新獨家開發新品「草莓雙色可頌」、「草莓果泥麵包」、「草莓乳酪歐式麵包」，以及「草莓雙餡鬆餅」；泡芙專家昂舒巴黎同步推出季節限定「草莓雙餡泡芙」。而7-ELEVEN甜點品牌「LADEARS」則是一口氣推出3款新品，包括「草莓蛋糕風味馬卡龍」、與石安牧場聯名蛋皮味超香的「草莓法式千層蛋糕」，以及「優格草莓蛋糕杯」，全都激起甜點控們的少女心。