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最佳情侶配件佳釀！路易十三10毫升珍萃裝 見證愛情

聯合報／ 記者羅建怡/即時報導
路易十三擁有無可取代的風韻，也代表著最富傳奇色彩的「瓶中世紀」。圖/路易十三提供
路易十三擁有無可取代的風韻，也代表著最富傳奇色彩的「瓶中世紀」。圖/路易十三提供

2025年西洋情人節即將到來，路易十三推出最小版、10毫升珍萃裝，不僅是最佳的情侶配件佳釀，也以百年歷史見證亙古愛情。此外，最佳環保永續佳釀「天夢香檳」、產量珍稀，則以完美詮釋愛情。

路易十三在酒界有著不容置疑的超凡地位。1874年以來，「路易十三」除了百分之百採用大香檳干邑地區的「白堊土」所生產的頂級白玉霓葡萄，更調和逾上千

種堪稱「干邑靈魂」的陳年「生命之水」，讓路易十三不只是具有干邑地區的風土之美，更有著時光淬鍊出的絕世風華。

最讓品酩行家著迷的是，路易十三採用的「生命之水」，在珍藏的蒂爾肯（tierçon）橡木桶中熟成，調合最高年份為100年，經由歷任釀酒師代代相傳至今，可以說「一滴就是一個世紀」。這款橫跨不同世代的傳世珍釀，不僅賦予路易十三無可取代的風韻，更讓其成為最富傳奇色彩的「瓶中世紀」。

而在西洋情人節來臨之際，路易十三最小的10毫升五色珍萃裝The Drop，則成為「最佳情侶配件佳釀」首選。小巧、細緻，風格傍身。

此外，另一款情人節推薦佳釀，來自1912年的天夢香檳，酒莊以「大地之母In Nomine Terrae」為名，展現對於環保的追求。雙倍陳年、產量珍稀、年產量不到30萬瓶。2020年由法國人頭馬集團收購，也是知名環保影帝李奧納多最喜愛的香檳。2022年共同實踐減輕瓶重與「沒有包裝就是最好的包裝」理念。品牌近日更宣布，天夢香檳將攜手法國玻璃容器製造商Verallia，嘗試從現有的瓶重835克，降低至800克。

除了降低生產與運送過程的耗能，酒瓶也再次利用製成蠟燭，加上品牌獨一無二的酒標，絕對是風格十足的情人禮。

天夢香檳年產量不到30萬瓶，2020年正式由法國人頭馬集團收購，也是知名環保影帝李奧納多最喜愛的香檳。圖/路易十三提供
天夢香檳年產量不到30萬瓶，2020年正式由法國人頭馬集團收購，也是知名環保影帝李奧納多最喜愛的香檳。圖/路易十三提供
路易十三推出最小版、10毫升珍萃裝，是最佳的情侶配件佳釀。圖/路易十三提供
路易十三推出最小版、10毫升珍萃裝，是最佳的情侶配件佳釀。圖/路易十三提供
路易十三推出最小版、10毫升珍萃裝，是最佳的情侶配件佳釀。圖/路易十三提供
路易十三推出最小版、10毫升珍萃裝，是最佳的情侶配件佳釀。圖/路易十三提供
天夢香檳攜手法國玻璃容器製造商Verallia，嘗試從現有瓶重的835克，降低至800克。圖/天夢香檳提供
天夢香檳攜手法國玻璃容器製造商Verallia，嘗試從現有瓶重的835克，降低至800克。圖/天夢香檳提供
天夢香檳響應環保，將酒瓶再次利用製成蠟燭。圖/天夢香檳提供
天夢香檳響應環保，將酒瓶再次利用製成蠟燭。圖/天夢香檳提供

情人節 愛情 配件

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