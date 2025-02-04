台北國際書展人權館不缺席 主視覺獬豸象徵勇氣

中央社／ 台北4日電

台北國際書展今天在世貿一館登場，國家人權博物館以「人權Discovery」為核心，展示政治受難者相關著作。展場以白色恐怖景美紀念園區內的神獸「獬豸」作主視覺，蘊含探索歷史真相的勇氣。

國家人權博物館今天發布新聞稿表示，這次主視覺中的神獸「獬豸」形象，取材自白色恐怖景美紀念園區仁愛樓前方，由政治受難者林池前輩在被關押期間設計製作的歷史地景「獬豸水池」。人權館表示，傳說中「獬豸」頭頂獨角，是公正不阿、明辨是非的神獸。

人權館表示，園區裡的「獬豸」雕塑呈現擺頭回望、後腳彎曲的坐姿；展場上的「獬豸」則採向前瞻望的立姿，寓含著探索歷史真相的勇氣與希望，用以呼應「人權Discovery」的主題。

文化部長李遠於書展開幕典禮結束後到訪人權館展位，選薦新近出版的人權主題繪本「發現」及「走出霧之森」，並特別推薦「讓過去成為此刻：臺灣白色恐怖小說選」套書。李遠也詢問人權館與出版社的合作模式，期許能結合民間力量與多元載體，讓人權議題更易於進入大眾視野。

這次人權館圖書室展出多年蒐羅的珍貴藏書，以專區陳列近百本政治受難者前輩的相關著作以及精選的人權主題選書，並規劃舒適放鬆的閱讀角落，讓讀者從「見證者」的視角，領略威權統治帶來的傷痛記憶與訴說真相的由衷渴望。

展覽期間人權館將舉辦7場系列專題講座，包括「發現」、「牆外的牆」以及「長頸鹿總統」等3場繪本新書分享。小說家黃崇凱與歷史工作者林易澄對談新作「反重力」，排灣族散文家利格拉樂‧阿𡠄主講由原住民視角出發的白恐書寫。

其他則有美術設計尤稚儀和美術指導賴勇坤揭密客家電視台旗艦劇集「星空下的黑潮島嶼」，分享如何再現綠島新生訓導處歷史場景；壓軸則邀請詩人向陽與陳允元分享「臺灣白色恐怖詩選」內容。

「台北國際書展—人權Discovery」將自即日起到2月9日舉行，地點在台北世貿一館。

受難者 國家人權博物館 白色恐怖

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