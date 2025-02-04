捷克文學國家隊現身書展 推薦11名當代傑出作家

台北國際書展今天開幕，捷克館特別向台灣讀者推薦11位當代傑出作家，其中「卡夫卡身後的生活」作者瑪格達連娜及書寫LGBT議題的馬勒克．托爾奇克也來台會書迷，並體驗台北生活。

捷克文化中心在書展特別推出「外在所缺乏的，內心尋覓不著」捷克當代小說選集，除了節錄作家作品，更收錄多幅捷克設計大獎得主插圖作品，所有作品都同步在書展現場展出。

來訪的作家之一、瑪格達連娜．普拉措娃（Magdalena Platzova）接受媒體聯訪表示，這是她第1次來到台灣，過去她曾到過印度，但兩者十分不同，她也曾讀過很多中國文化相關的書，但在台灣的這2天讓她充分感受到這裡的文化、靈性與價值，她甚至還拜訪了一間廟宇，「沒有人追著我，或把我趕出去，我只是站在那裡觀察，而身邊的人看來都很放鬆、友善。」

瑪格達連娜的作品「卡夫卡身後的生活」描述卡夫卡的未婚妻菲莉絲．鮑爾（Felice Bauer）傳奇的一生，她與卡夫卡曾兩度論及婚嫁，卻從未結成婚，後來移居美國，卡夫卡曾寫了數百封信給菲莉絲。

瑪格達連娜為了這部作品，多次探尋這位傳奇女性的足跡，包括特拉維夫、洛杉磯等地，瑪格達連娜表示，這雖然是一部小說，但裡面交織著歷史及文學，她關注的不僅是這兩者，還包括移民的足跡與顛沛流離的心境，這些人又是如何在異鄉自處。

另一位作家馬勒克．托爾奇克（Marek Torcik）的作品「你打破記憶」，得到捷克最重要的馬格內西亞文學獎與日奧登文學獎，透過故事主角回憶自身因同性戀身分而遭受欺壓的歷程，以及和家人、戀人之間的關係。

馬勒克．托爾奇克受訪時表示，文學不外乎人性的體驗，這種體驗可以跨越國家與文化疆界，「書中探討很多不一樣的人，但我相信透過文學可以異中求同，只要能從人性出發，這些故事都能感動人心。」

捷克經濟文化辦事處代表大衛．斯坦克（DavidSteinke）致詞表示，15年前一股對捷克文學的熱潮席捲台灣，而文學與藝術的美妙之處在於它們不斷發展，「我們珍視過去的經典，也需要時時回顧，但同時也不能缺少新鮮的視角。」