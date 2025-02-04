宜蘭好行3日券2月12日發售 無限搭乘區間台鐵與客運

宜蘭縣政府今天表示，「宜蘭好行3日券」12日發行販售，遊客可在72小時內無限搭乘國道5號與縣內客運，還有台鐵新北市鳳鳴臨時站至花蓮和平之間的火車，售價299元。

縣府交通處指出，目前搭乘國道5號客運北宜來回票就要約300元。為鼓勵民眾利用公共運輸到宜蘭觀光、降低國5壅塞車流，推出較為優惠的「宜蘭好行3日券」。

交通處表示，「宜蘭好行3日券」12日起發行販售，每張新台幣299元，票券即買即用，可連續使用72小時。無限次搭乘範圍包含國道5號與縣內客運，台鐵深澳線及平溪線，還有台鐵新北市鳳鳴臨時站至花蓮和平之間的火車（太魯閣、普悠瑪等不發售無座票的列車除外）。

販售通路方面，宜蘭端包含宜蘭、礁溪及羅東共3大轉運站；台北端包含台北、市府、南港、板橋共4大轉運站，還有科技大樓站。