達美航空搶高端客 西雅圖機場開幕全新貴賓室

台北-西雅圖航線目前共有4家航空公司執飛，為迎戰3間國籍航空，唯一由美籍航空服達美航空今宣布，將於西雅圖機場隆重推出全新「Delta One Lounge至臻商務艙貴賓室」，提供卓越奢華的旅遊休憩空間、備受尊榮的溫馨禮遇再進化，讓直飛台北西雅圖航線的商務艙賓客，可以享受賓至如歸的服務。

2024年堪稱達美航空極具特殊意義的一年，除了廣受好評的「達美飛凡貴賓室Delta Sky Club」外，達美航空帶來更加豪奢精緻、增添高雅細膩的全新「Delta One Lounge至臻商務艙貴賓室」，目前已在紐約甘迺迪、洛杉磯和波士頓3座國際機場登場亮相，接下來更將在今年於台北直飛的西雅圖機場推出，讓台北直飛美國西雅圖的貴客都能享受卓越的周邊服務，象徵著達美航空正式邁入尊榮卓越的航空新世代。

達美航空表示，除了目前全球3處至臻商務艙貴賓室之外，達美航空更宣布將在西雅圖（SEA）與美國北卡羅來納州的夏洛特道格拉斯國際機場（CLT），打造全新面貌的達美飛凡貴賓室，並擴建更新邁阿密國際機場貴賓室（MIA）和紐約拉瓜地亞機場（LGA）的硬體空間及設備。

達美航空副總裁克勞德羅素Claude Roussel表示：「從甘迺迪機場到洛杉磯機場，從東岸到西岸，我們將透過『Delta One Lounge至臻商務艙貴賓室』，為旅客提供究極完善的高端精緻體驗，『Delta One Lounge至臻商務艙貴賓室』的顧客極具鑑賞力，達美團隊憑藉精心打造的機上菜單、專屬客製化的貼心服務，並不斷提昇團隊服務水平，以達到顧客需求，讓等待成為一種享受。

2025夏季，西雅圖塔科馬國際機場的「Delta One Lounge至臻商務艙貴賓室」，將在西北海岸熱烈開幕，讓旅客體驗至臻商務艙貴賓室的獨特魅力。近11,000 平方英尺（約309坪）的遼闊貴賓室空間，設有露天陽台，提供旅客精心打造的尊榮休憩空間，並能欣賞雷尼爾山的大自然壯麗景色，每個細節都讓人有「飛行VVIP」的至尊禮遇感受，西雅圖首座 「Delta One Lounge至臻商務艙貴賓室」位於機場即將開幕的第二座「達美飛凡貴賓室Delta Sky Club」頂樓，鄰近A航廈的11號登機門。A11「達美飛凡貴賓室Delta Sky Club」佔地近14,000 平方英尺（約393坪），將為前往西雅圖的旅客提供更多的飛行休憩選擇，達美航空貼心細膩的優質服務，讓乘客從起飛前就開始緩步深入體驗。

達美航空每天提供台北直飛西雅圖航班，為乘客提供便捷的跨國界旅行，輕鬆前往並銜接美國各大城市。自2025年3月31日起，達美航空將策略性地將台北-西雅圖等主要跨太平洋航線上的飛機從空中巴士 A330-900neo（281 個座位）升級為更大的 A350-900。達美航空台北-西雅圖航線上的空中巴士A350-900 共有306 個座位，其中包括32 個「達美至臻商務艙」座位、48 個「達美尊尚客艙」座位、36 個「達美優悅經濟艙」座位以及190 個經濟艙座位。