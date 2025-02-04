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冷凝藍色成聚焦！ TUDOR推情人節對表 情長路更長

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
TUDOR推薦了28與41毫米的「TUDOR Royal」帝舵皇家系列對表，氣質斯文。圖／TUDOR提供
TUDOR推薦了28與41毫米的「TUDOR Royal」帝舵皇家系列對表，氣質斯文。圖／TUDOR提供

西洋情人節再過約不到10天就要來臨，瑞士手表品牌帝舵（TUDOR）推薦了「TUDOR Royal」帝舵皇家系列對表，以不落俗套的藍色面盤，營造非典型的情人節時光印象。

品牌歷史源自西元1926年的帝舵，除了膾炙人口的Black Bay碧灣與Pelagos領潛兩大系列外，又以堅固耐用的圓點時標、雪花式指針最具辨識度。為了即將來臨的西洋情人節，TUDOR特別推薦了「TUDOR Royal」帝舵皇家系列對表，其最鮮明的設計視覺莫過於表圈上交錯的磨光飾面與坑紋切割，因而營造出光影變化的明暗層次。

其中28毫米的精鋼款使用了具時間與日期顯示的T201型自動上鏈機械機芯，表面並鑲嵌8顆明亮切割式圓鑽並搭配軌道式分鐘刻度與一體成型式金屬表帶，訂價10萬3,000元，相當合適於女士的纖巧手腕。另一只41毫的TUDOR Royal腕表則同樣具備精鋼、一體成型式金屬表帶、藍色面盤等特點，唯T603型自動上鏈機械機芯添多了星期顯示功能，同時小時時標也改為立體、高辨識度的羅馬時標，訂價87,000元，也讓每一周的計畫都在運籌帷幄之中，進退有度。

情人間的色彩不必總是熱情的正紅，一如TUDOR Royal帝舵皇家系列對表選擇了以藍色為戀人間的共鳴，冷靜而睿智，情長路更長。

一體成型式的鍊帶，讓TUDOR Royal系列表款輕鬆成為日常中的重要「時光」道具。圖／TUDOR提供
一體成型式的鍊帶，讓TUDOR Royal系列表款輕鬆成為日常中的重要「時光」道具。圖／TUDOR提供
交錯裝飾的磨光飾面與坑紋切割，是TUDOR Royal系列的經典設計。圖／TUDOR提供
交錯裝飾的磨光飾面與坑紋切割，是TUDOR Royal系列的經典設計。圖／TUDOR提供
41毫米的TUDOR Royal腕表具備星期顯示視窗，提醒了每一周的規律運作與謹慎計畫。圖／TUDOR提供
41毫米的TUDOR Royal腕表具備星期顯示視窗，提醒了每一周的規律運作與謹慎計畫。圖／TUDOR提供

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