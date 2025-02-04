台北國際書展 邱垂正出席香港專區開幕茶會

陸委會主委邱垂正下午前往台北國際書展出席由財團法人台港經濟文化合作策進會辦理的「夯看 HongKong-書香滿港在台灣」，香港專區暨講座活動開幕茶會，邱垂正表示透過國際書展展現台港文化的深厚價值，對於深化台港交流別具意義，今年的「夯看Hong Kong-書香滿港在台灣」香港專區，讓大家無需親赴香港,，就能在台灣感受濃厚的香港文化氣息。六天的書展期間，除了有豐富精彩香港圖書，還有20場跨足台港藝術、建築、音樂、電影、文學等領域的文化饗宴，共同見證當代台港文化。

2025台北國際書展今天在台北世貿一館舉行，今年主題國為義大利，展出多位義大利知名插畫家、漫畫家的作品及童書、繪本，今年共有 29 國、504 家出版社參與，總計有超過 60 位以上的國際作家來台。 2025台北國際書展今天在台北世貿一館舉行，今年主題國為義大利，展出多位義大利知名插畫家、漫畫家的作品及童書、繪本，今年共有 29 國、504 家出版社參與，總計有超過 60 位以上的國際作家來台。記者曾學仁／攝影 2025台北國際書展今天在台北世貿一館舉行，一攤位上放置抗議布條讓民眾自取。記者曾學仁／攝影 2025台北國際書展今天在台北世貿一館舉行，今年主題國為義大利，展出多位義大利知名插畫家、漫畫家的作品及童書、繪本，今年共有 29 國、504 家出版社參與，總計有超過 60 位以上的國際作家來台。記者曾學仁／攝影