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三星Galaxy S25旗艦系列預購再加碼 搶頭香取貨可1元加購AI洗衣機

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
三星Galaxy S25旗艦系列正式開放預購，搶頭香在微風南山旗艦體驗館預購的消費者，有機會用1元帶回Bespoke AI智慧熱泵滾筒洗衣機。記者黃筱晴／攝影
三星Galaxy S25旗艦系列正式開放預購，搶頭香在微風南山旗艦體驗館預購的消費者，有機會用1元帶回Bespoke AI智慧熱泵滾筒洗衣機。記者黃筱晴／攝影

三星Galaxy S25旗艦系列正式開放預購，除了三星商城推出限定色獨賣，指定三星智慧館購買指定旗艦機款並完成取機，可享3,000元電子禮券排隊禮之外，台灣三星電子再宣布推出「Galaxy AI 星潮未來節」活動，週週加碼生態圈大禮，除可享三星最新智慧家電加價購，還有機會抽中Bespoke AI智慧電子衣櫥。

歡慶微風南山三星旗艦體驗館重新開館，預購期間凡於微風南山旗艦體驗館預購，並於2月11日排隊取機之消費者，首位即可用1元加價購價值99,900元的Bespoke AI智慧熱泵滾筒洗衣機，第2至第4位則是可用1元加價購價值13,900元的Music Frame美學風格音響。

於全台三星智慧館預購並於指定期間2月16日前完成取機之消費者，有機會抽中價值69,900元的Bespoke AI智慧電子衣櫥五件式，或價值54,900元的Bespoke AI智慧電子衣櫥三件式；另可享三星最新智慧家電加價購，包括Bespoke AI智慧熱泵滾筒洗衣機、智慧電子衣櫥等，現折最高15,000元。

另外，於全台指定通路完成Galaxy S25旗艦系列預購，皆可享最高4,000元購物金、500元Samsung Wallet悠遊卡加值金回饋，以及1,500元Galaxy Store禮物卡等超值好禮。

AI手機持續邁向消費主流，根據資策會產業情報研究所預估，2025年AI手機滲透率將自2024年的18%提升至31%。台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啓蒙分享，台灣三星觀察2024年台灣市場AI手機滲透率約17%~18%，今年期待透過S25旗艦系列的挹注、Galaxy AI創新功能下放，帶動台灣市場AI手機滲透率持續往25%邁進。

微風南山 洗衣機 消費者

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