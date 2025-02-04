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名表贈英雄！辜仲諒贈中華隊教練團勞力士 解密原來是這款表

解密了！辜仲諒名表贈中華隊教練團 原來是勞力士這款

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
中華棒球協會理事長辜仲諒（右）致贈了一只勞力士表款予中華隊總教練曾豪駒。圖／中華職棒提供
中華棒球協會理事長辜仲諒（右）致贈了一只勞力士表款予中華隊總教練曾豪駒。圖／中華職棒提供

由於中華隊去年在世界棒球12強賽事中獲得冠軍，重新燃起國人對於棒球的熱潮，繼先前中華棒球協會理事長辜仲諒自掏腰包八位數獎金贈予球員、教練與後勤團隊後，昨日辜仲諒更大手筆宴請中華隊教練團並致贈勞力士（ROLEX）表款，名表贈英雄，再添佳話一起。

在收藏家、愛好者心中與現金可相比擬的勞力士，非一般名表可與比肩。過去也曾有好萊塢巨星「基哥」基努李維（Keanu Reeves）在拍攝《捍衛任務4》期間，為感謝特技組工作人員特別贈送4位工作人員一只黑色面盤的「黑水鬼」Submariner潛水表，底蓋更刻有The John Wick Five、2021（電影拍攝年份）等字樣，展現如兄弟般的溫暖情誼。

此外像是挪威職業足球運動員、曾獲2023年BBC年度世界運動明星獎的超級球星Erling Haaland（IG追蹤人數3,850萬人），也曾在2022年轉隊英超曼徹斯特城足球俱樂部前，大手筆贈予全隊隊友一人一只勞力士Submariner潛水表或歐米茄（OMEGA）的超霸Speedmaster計時碼表；前者具有勞力士頂級天文台認證、後者具METAS的大師天文台認證，各擅勝場，並同樣展現了足球金童的超深口袋。

本次中華隊教練團獲贈的勞力士則應為一只Datejust 41表款，41毫米的蠔式表殼型號為126300，面盤具有如中華隊的藍色光澤，904L鋼材則呈現一如球員們的強悍意志與高抗腐蝕性；動力來源使用了勞力士3235自動上鏈機械恒動機芯，精準度在裝進表殼後每天平均正負二秒內，也似中華隊在球場上的精密打擊與防守水準，目前2025年2月的官方訂價為29萬2,500元，或可視為成為（就）英雄的另一風格指標。

Erling Haaland今年1月時曾在IG配戴一款百年靈Navitimer 42毫米計時碼表陀飛輪Willy Breitling特別版，訂價上看222萬5,000元。圖／百年靈提供
Erling Haaland今年1月時曾在IG配戴一款百年靈Navitimer 42毫米計時碼表陀飛輪Willy Breitling特別版，訂價上看222萬5,000元。圖／百年靈提供
一只經典的勞力士表款，成為了致贈中華隊教練團的重要禮物與心意表現。圖／中華職棒提供
一只經典的勞力士表款，成為了致贈中華隊教練團的重要禮物與心意表現。圖／中華職棒提供
足球金童Erling Haaland現今IG追蹤人數高達3,850萬人，過去他曾贈送前隊員ROLEX或OMEGA名表，本人則在去年加入了百年靈（Breitling）、成為品牌代言人。圖／翻攝自 IG @ erling
足球金童Erling Haaland現今IG追蹤人數高達3,850萬人，過去他曾贈送前隊員ROLEX或OMEGA名表，本人則在去年加入了百年靈（Breitling）、成為品牌代言人。圖／翻攝自 IG @ erling
足球金童Erling Haaland曾在轉隊時致贈隊友OMEGA Speedmaster腕表，圖中為相似型號的超霸系列專業登月表，42毫米搭配大師天文台同軸擒縱機芯，訂價26萬5,000元。圖／OMEGA提供
足球金童Erling Haaland曾在轉隊時致贈隊友OMEGA Speedmaster腕表，圖中為相似型號的超霸系列專業登月表，42毫米搭配大師天文台同軸擒縱機芯，訂價26萬5,000元。圖／OMEGA提供
致贈予中華隊教練團的ROLEX勞力士Datejust 41表款，蠔式鋼、41毫米、自動上鍊機芯、時間與時期顯示，29萬2,500元。圖／翻攝自勞力士官方網站
致贈予中華隊教練團的ROLEX勞力士Datejust 41表款，蠔式鋼、41毫米、自動上鍊機芯、時間與時期顯示，29萬2,500元。圖／翻攝自勞力士官方網站
中華棒球協會理事長辜仲諒（中）昨日宴請了日前棒球賽世界冠軍的重要功臣，包含中華職棒會長蔡其昌（左6），以及中華隊教練團。圖／中華職棒提供
中華棒球協會理事長辜仲諒（中）昨日宴請了日前棒球賽世界冠軍的重要功臣，包含中華職棒會長蔡其昌（左6），以及中華隊教練團。圖／中華職棒提供

勞力士 教練 足球

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