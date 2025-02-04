解密了！辜仲諒名表贈中華隊教練團 原來是勞力士這款

由於中華隊去年在世界棒球12強賽事中獲得冠軍，重新燃起國人對於棒球的熱潮，繼先前中華棒球協會理事長辜仲諒自掏腰包八位數獎金贈予球員、教練與後勤團隊後，昨日辜仲諒更大手筆宴請中華隊教練團並致贈勞力士（ROLEX）表款，名表贈英雄，再添佳話一起。

在收藏家、愛好者心中與現金可相比擬的勞力士，非一般名表可與比肩。過去也曾有好萊塢巨星「基哥」基努李維（Keanu Reeves）在拍攝《捍衛任務4》期間，為感謝特技組工作人員特別贈送4位工作人員一只黑色面盤的「黑水鬼」Submariner潛水表，底蓋更刻有The John Wick Five、2021（電影拍攝年份）等字樣，展現如兄弟般的溫暖情誼。

此外像是挪威職業足球運動員、曾獲2023年BBC年度世界運動明星獎的超級球星Erling Haaland（IG追蹤人數3,850萬人），也曾在2022年轉隊英超曼徹斯特城足球俱樂部前，大手筆贈予全隊隊友一人一只勞力士Submariner潛水表或歐米茄（OMEGA）的超霸Speedmaster計時碼表；前者具有勞力士頂級天文台認證、後者具METAS的大師天文台認證，各擅勝場，並同樣展現了足球金童的超深口袋。