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Paris Hilton、劉玉玲拍到了！Balenciaga名人出「包」

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
能讓妮可基嫚（右）、凱特摩絲兩人歐美人氣偶像同框，足證Balenciaga Le City包款的經典魅力。圖／Balenciaga提供
能讓妮可基嫚（右）、凱特摩絲兩人歐美人氣偶像同框，足證Balenciaga Le City包款的經典魅力。圖／Balenciaga提供

從西方傳到亞洲的「狗仔」文化，強調未經擺拍、直擊、街拍，進而捕捉名人最原始自然的一面。Balenciaga開春即發表全新Le City Paparazzi形象視覺，以類似狗拍街拍的Paparazzi風格呈現視覺，Paris Hilton、超模Claudia Schiffer與好萊塢女星劉玉玲皆入鏡，展現了大熱Le City包款的多變面向。

在本系列形象廣告中，拍攝拍景不再是攝影棚內，無論是背景有著大批攝影師的類紅（黑）毯、拖著行李箱宛如登機過程、又或是背景有著衣架的服裝店內，生活化、甚至刻意將路人面孔打糊的手法，並且將所有照片都押上了Balenciaga Le City Bag的浮水印，宛如成為了國際圖庫裡待價而沽的狗仔明星照片。

事實上，原名為「機車包」的Le City Bag，正是由超模Kate Moss所引領風潮、由黑翻紅，以致展現超越一個世代的熱浪。透過鮮豔色彩、金屬卯釘、拉鍊上的皮鬚、編織手把，重新帶人看見Le City Bag的經典設計DNA，一如喧囂會過去、明星風采會留下，風潮會退燒，但Le City Bag會留下。

Le City中型黑色款，86,900元。圖／Balenciaga提供
Le City中型黑色款，86,900元。圖／Balenciaga提供
從經典機車包再出發的Le City包，見證了無數Balenciaga的高光時刻。圖／Balenciaga提供
從經典機車包再出發的Le City包，見證了無數Balenciaga的高光時刻。圖／Balenciaga提供
Balenciaga開春即發表全新Le City Paparazzi形象視覺，以類似狗拍街拍的Paparazzi風格呈現視覺，包含Paris Hilton也入鏡。Paris Hilton。圖／Balenciaga提供
Balenciaga開春即發表全新Le City Paparazzi形象視覺，以類似狗拍街拍的Paparazzi風格呈現視覺，包含Paris Hilton也入鏡。Paris Hilton。圖／Balenciaga提供
Balenciaga Le City中型金屬銀色光澤款，價格店洽。圖／Balenciaga提供
Balenciaga Le City中型金屬銀色光澤款，價格店洽。圖／Balenciaga提供
超模Claudia Schiffer為Balenciaga拍攝了類似狗仔風的Le City Bag的形象廣告，同時圖片並加上浮水印，趣味十足。圖／Balenciaga提供
超模Claudia Schiffer為Balenciaga拍攝了類似狗仔風的Le City Bag的形象廣告，同時圖片並加上浮水印，趣味十足。圖／Balenciaga提供

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