Paris Hilton、劉玉玲拍到了！Balenciaga名人出「包」

從西方傳到亞洲的「狗仔」文化，強調未經擺拍、直擊、街拍，進而捕捉名人最原始自然的一面。Balenciaga開春即發表全新Le City Paparazzi形象視覺，以類似狗拍街拍的Paparazzi風格呈現視覺，Paris Hilton、超模Claudia Schiffer與好萊塢女星劉玉玲皆入鏡，展現了大熱Le City包款的多變面向。

在本系列形象廣告中，拍攝拍景不再是攝影棚內，無論是背景有著大批攝影師的類紅（黑）毯、拖著行李箱宛如登機過程、又或是背景有著衣架的服裝店內，生活化、甚至刻意將路人面孔打糊的手法，並且將所有照片都押上了Balenciaga Le City Bag的浮水印，宛如成為了國際圖庫裡待價而沽的狗仔明星照片。