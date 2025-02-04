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Tiffany T Smile全新公益絲繩手鍊 助保護海洋生態
蒂芙尼（Tiffany & Co.簡稱Tiffany）宣布將啟動，全新計劃「Love For Our Oceans」，承諾向大自然保護協會捐出100萬美元，透過販售全新Tiffany T Smile公益絲繩手鍊，將收益用於支持大自然保護協會於2030年或之前保護40億公頃海洋的目標，該計劃旨在為全球海洋保護帶來可衡量的影響。
全新Tiffany T Smile公益絲繩手鍊系列是以品牌1975年的典藏手鍊為靈感打造的T系列為藍本，採用18K金及REPREVE® Our Ocean™再造聚酯纖維繩製成，這些纖維繩100%來自於流入海洋的廢棄塑料瓶。18K玫瑰金與18K黃金款，提供搭配Tiffany藍色或黑色纖維繩的設計，亦有鑲鑽款的選擇；紅色纖維繩僅提供玫瑰金材質的T Smile圖騰。
至2026年10月14日為止，每凡售出一條Tiffany T Smile公益絲繩手鍊，將捐出100美元給予大自然保護協會。自2007年起，Tiffany & Co.與大自然保護協會合作，透過Tiffany & Co.基金會捐出超過200萬美元，並額外募捐650萬美元，支持全球海洋生態系統保護。Tiffany & Co.基金會自2000年成立以來，已在全球資助超過3千8百萬美元，支持30多個國家的海洋保護行動，幫助設立了超過1千3百萬平方公里的海洋保護區。
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