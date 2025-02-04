2025 LVMH鐘表周／LV視窗表很優雅 經典Spin Time翻新
路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）於集團主辦的LVMH Watch Week鐘表周上，發表全新的高級製表新作Tambour Convergence與Tambour Taiko Spin Time；旗下的設計師品牌Daniel Roth 和gérald genta，亦分別有Extra Plat Souscription、以及Gentissima Oursin fire opal兩款新作亮相。
路易威登Tambour Convergence系列顧名思義，薈萃了品牌位於日內瓦的三座工坊的工藝傑作：La Fabrique du Temps的機芯設計、La Fabrique des Boîtiers製作的表殼、以及La Fabrique des Arts的珍稀手工藝。獨具辨識度的設計向過往年代的「montres à guichet」（視窗表）致敬：12點鐘位置的視窗分別可讀取小時與分鐘，曲線視窗的形狀靈感來自Asnières 路易威登家族故居室內建築的阿拉伯風格裝飾；搭載的全新LFT MA01.01自動上鍊機芯由路易威登La Fabrique du Temps研發自製。
Tambour Convergence 37毫米的表款沿用Tambour系列朝反曲點逐漸變窄的精細弧形側邊，以便緊密貼合手腕，獨特的表耳則有別於Tambour系列。視窗的弧形藍寶石水晶鏡面確保數字不會變形，小時與分鐘書法風格字體洋溢古典氣息，表殼與表耳交錯拋光、緞面、微噴砂處理的細節增添視覺層次。提供玫瑰金與鉑金鑲鑽款兩種選擇。
由六枚限量版組成的Tambour Taiko Spin Time系列則可以說是品牌2009年打響高級製表名聲的首枚腕表Spin Time的全新一代演繹。Tambour Taiko Spin Time系列依然以專利立體跳轉小時方塊顯示為核心，每一款都是從零開始打造，旨在成為該複雜裝置的終極進化之作；備有實心表背的39.5 毫米與透明表背的42.5毫米兩種尺寸。全系列均採用18K白金表殼、搭配海豚灰色表盤，每款腕表都配備特別為該系列研發的自製機芯：39.5毫米的Tambour Taiko Spin Time腕表和42.5毫米的Tambour Taiko Spin Time Air腕表搭載的是LFT ST13.01機芯、另有結合世界時間功能的Tambour Taiko Spin Time Air Antipode腕表，以及合併Spin Time Air飄浮顯示以及飛行陀飛輪的Tambour Taiko Spin Time Air Antipode陀飛輪腕表。
DANIEL ROTH的Extra Plat Souscription腕表則是以品牌1990年代推出的第二款腕表為靈感，是一款僅設有兩枚指針的超薄正裝表。表殼與表盤等外觀尺寸忠於原版但更為纖薄，僅略更符合人體工學。搭載由La Fabrique du Temps特別從零開始研發的DR002機芯，採用與表殼相同之雙橢圓形的造型，細節與手感均向骨董原版致敬，限量20只。
gérald genta的Gentissima Oursin Fire Opal腕表，黃K金表殼外圍的個別固定137顆來自墨西哥的火蛋白石，是Gentissima Oursin系列的第四件、也是迄今最華麗的作品。Oursin系列是這位傳奇設計大師於1994年時以海膽帶刺球形外觀為靈感打造的裝飾圓珠的圓形表殼。新作以橘色紅玉髓表盤呼應火蛋白石的溫暖色調，並搭載備有18K黃金自動盤的自動上鍊Zenith Elite機芯。
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