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燕麥穗、蘆葦、仙客來...Boucheron高級珠寶 禮讚自然

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Boucheron發表了Histoire de Style高級珠寶Untamed Nature「不羈自然」系列，展現對於植物、昆蟲的精湛觀察。圖／Boucheron提供
Boucheron發表了Histoire de Style高級珠寶Untamed Nature「不羈自然」系列，展現對於植物、昆蟲的精湛觀察。圖／Boucheron提供

自古以來，畫家、文學家總嘗試透過文字或畫筆勾勒出自然界觸動人心的纖巧。法國珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）近日則發表了2025年Histoire de Style高級珠寶Untamed Nature「不羈自然」系列，從品牌檔案庫中借鏡靈感，重新將月桂、薊草、仙客來、錦葵、瓢蟲、鹿角鍬形蟲、犀角金龜甲蟲、鍬形蟲......這些自然中的昆蟲植物精巧重現，並透過複雜的金工與寶石鑲嵌，完成一幅如斯現實卻也詩意浪漫的生態寫真。

全系列共分為植物與昆蟲兩大篇章。Boucheron創意總監Claire Choisne從品牌珍藏的典藏珠寶以及藏書量超過600本的圖書館得到靈感，最終將昆蟲的羽翅、植物翻飛、枯萎、卷曲、硬挺的一面生動還原，並帶來29項高級珠寶創作。

斜插在髮髻上的Avoine燕麥穗，重現了蘆葦羽毛般的圓錐花序、以假亂真，加上珠寶精巧的鉸接系統，除散發出一種法式與東方風格的交集，更將隨身體擺動而輕顫、風姿搖曳；別在男模耳畔的蘆葦Roseau主題寬葉香蒲（Typha latifolia）胸針，以假亂真地模仿了蘆葦的比例、份量感與搖曳，同時再度展現Boucheron強調的珠寶無性別主張，以及持續帶來嶄新的珠寶配戴可性。

Airelles主題的越橘項鍊是本系列的C位主角，被像一襲披風般「披」在男模肩膀上，隨肩膀、背部肌肉的起伏蜿蜒伸展，一旦將莖枝從項鍊特定位置拆卸，還化為一只垂墜式胸針或小型胸針使用。84片白金雪花鑲鑽葉片經由手工製成，耗費3,600工時製作，一如可存活於海拔300至3,000公尺的越橘，其強悍的生命力透過珠寶散發出了堅忍，而越橘長出的飽滿紅色漿果，則是冷冽外在下的熱情與高雅。

蜜蜂、甲蟲、蝴蝶...這些大自然的昆蟲並非第一次出現在高級珠寶設計，卻少有人能將單一昆蟲的細節高擬真還原。像是Papillon de nuit夜蛾主題選用白色與灰色的珍珠母貝再進行雕刻，其翅膀尖端飾有黑漆圓點與長方形切割鑽石、並以白金塗覆黑漆；甲蟲鞘翅上的金屬光澤，則在犀角金龜甲蟲Scarabée rhinoceros主題犀角金龜胸針上，以金屬和黑漆強化了深度和視覺的對比；鍬形蟲大顎上的倒勾，更在鹿角鍬形蟲Lucane主題歐洲深山鍬形蟲戒指上，微妙重現了這種歐洲最大甲蟲的力量感，蓄勢待發、也像一「枚」手上的昆蟲小力士。

最輕巧的壓軸則有一組三件的三蟲奏Trio of insects主題：西洋蜜蜂Abeille耳夾、瓢蟲Coccinelle胸針與飛蠅Mouche胸針，三種昆蟲分別象徵著勤奮、神祇與日常。其中昆蟲的翅膀以水晶覆蓋於珍珠母貝上再經雷射雕刻紋理，而蜜蜂身上的條紋則以黑色的縞瑪瑙條鑲嵌。植物個別的存有依賴著昆蟲的穿梭與協作而豐沛，一如人穿戴上了富有自然意象的珠寶，像走回曠野中與天地共生，因而滿懷感激、心生喜悅。

Boucheron 高級珠寶Lucane主題歐洲深山鍬形蟲戒指，特殊安全扣鎖設計，可在戒指、胸針之間切換使用，價格店洽。圖／Boucheron提供
Boucheron 高級珠寶Lucane主題歐洲深山鍬形蟲戒指，特殊安全扣鎖設計，可在戒指、胸針之間切換使用，價格店洽。圖／Boucheron提供
Boucheron Untamed Nature高級珠寶系列Avoine燕麥穗珠寶，靈感源自品牌一頂1906年的 鑽石麥穗冠冕。圖／Boucheron提供
Boucheron Untamed Nature高級珠寶系列Avoine燕麥穗珠寶，靈感源自品牌一頂1906年的 鑽石麥穗冠冕。圖／Boucheron提供
模特兒配戴了Boucheron高級珠寶系列Airelles越橘項鍊與Roseau胸針。圖／Boucheron提供
模特兒配戴了Boucheron高級珠寶系列Airelles越橘項鍊與Roseau胸針。圖／Boucheron提供
Boucheron高級珠寶系列Fleur de Carotte胡蘿蔔花鑲鑽胸針，使用三種鑲嵌技巧，可成為胸針或髮飾使用。價格店洽。圖／Boucheron提供
Boucheron高級珠寶系列Fleur de Carotte胡蘿蔔花鑲鑽胸針，使用三種鑲嵌技巧，可成為胸針或髮飾使用。價格店洽。圖／Boucheron提供
Boucheron高級珠寶系列Fleur de Carotte胡蘿蔔花鑲鑽胸針，使用三種鑲嵌技巧，可成為胸針或髮飾使用。價格店洽。圖／Boucheron提供
Boucheron高級珠寶系列Fleur de Carotte胡蘿蔔花鑲鑽胸針，使用三種鑲嵌技巧，可成為胸針或髮飾使用。價格店洽。圖／Boucheron提供
翻騰、卷曲、柔韌、繁盛......Boucheron透過Untamed Nature高級珠寶系列，展現了植物的多變姿態。圖／Boucheron提供
翻騰、卷曲、柔韌、繁盛......Boucheron透過Untamed Nature高級珠寶系列，展現了植物的多變姿態。圖／Boucheron提供
三蟲奏Trio of insects主題：（由右至左）飛蠅Mouche胸針、瓢蟲Coccinelle胸針與西洋蜜蜂Abeille耳夾。圖／Boucheron提供
三蟲奏Trio of insects主題：（由右至左）飛蠅Mouche胸針、瓢蟲Coccinelle胸針與西洋蜜蜂Abeille耳夾。圖／Boucheron提供
透過精密的打磨、寶石鑲嵌，特殊的金工設計，讓Boucheron完成了一次對大自然的神聖禮讚。圖／Boucheron提供
透過精密的打磨、寶石鑲嵌，特殊的金工設計，讓Boucheron完成了一次對大自然的神聖禮讚。圖／Boucheron提供

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